"Si gana Bolsonaro, hay quienes están hablando de un dólar latinoamericano"

Así lo señaló en su columna de análisis de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados analizó este jueves en su habitual columna para Radio Panorama el escenario económico argentino y regional, con especial atención en la evolución de la actividad, las inversiones y las posibilidades de una futura dolarización.

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En primer lugar, Granados señaló que los últimos indicadores muestran una recuperación todavía muy moderada de la actividad económica.

“Hay una recuperación, incipiente, del 0,4% en la producción y 1,5% para la industria. No es significativo y depende de muchos factores, como las zonas y feriados, estamos estancados. Ese es el termómetro”, sostuvo.

El analista también se refirió al impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, mencionó un informe de la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, sobre los recursos que el Estado deja de percibir a partir de los beneficios impositivos contemplados por el régimen.

“Marina Dal Poggetto de la consultora Go sacó un informe diciendo cuánto se pierde con los impuestos que no se cobran por el RIGI y es 8.400 millones de dólares”, explicó Granados.

A continuación, recordó la posición expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la necesidad de ofrecer condiciones especiales para atraer inversiones de gran magnitud.

“Caputo dijo que si no hacían eso, nadie venía a invertir. Vaca Muerta necesita oleoductos y otras obras y nadie hubiese venido con la Argentina que rompía contratos”, señaló.

El debate sobre la dolarización

Hacia el final de su análisis, Granados planteó un escenario a futuro en torno a la dolarización de la economía argentina y recordó que, según le habían señalado anteriormente, las condiciones todavía no estarían dadas para avanzar en esa dirección.

“Hace un año, me dijeron que en este periodo no se va a poder dolarizar porque no están dadas las condiciones, pero si dentro de un año, si dolarizás no hay marcha atrás, le pasó a Ecuador y a otros países”, afirmó.

En ese marco, introdujo además un elemento regional vinculado con el escenario político brasileño y sostuvo: “Si gana Bolsonaro, algunos están hablando de un dólar latinoamericano y se empezaría a hablar de otro tema”.