Santiago del Estero se prepara para el desfile inclusivo “Yo Puedo”

La propuesta dedicada a personas con parálisis cerebral se realizará este viernes 9 de octubre, desde las 20, en el Óvalo del Parque Sur.

Hoy 09:43

La ciudad de Santiago del Estero será escenario este viernes de una nueva edición del desfile inclusivo “Yo Puedo”, una propuesta destinada a celebrar la inclusión, la diversidad y el valor de cada persona.

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La actividad comenzará a las 20 horas en el Óvalo del Parque Sur, donde los participantes serán protagonistas de una jornada especialmente dedicada a las personas con parálisis cerebral.

El encuentro es impulsado por la Asociación Sonckoymanta, con el acompañamiento de Santiago Ciudad, bajo una consigna que busca destacar las capacidades, promover la participación y fortalecer la inclusión en la comunidad.

El desfile se realizará este viernes 9 de octubre y convocará a participantes, familiares y vecinos en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.