Santiago del Estero se prepara para el desfile inclusivo “Yo Puedo”

La propuesta dedicada a personas con parálisis cerebral se realizará este viernes 9 de octubre, desde las 20, en el Óvalo del Parque Sur.
La ciudad de Santiago del Estero será escenario este viernes de una nueva edición del desfile inclusivo “Yo Puedo”, una propuesta destinada a celebrar la inclusión, la diversidad y el valor de cada persona.
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La actividad comenzará a las 20 horas en el Óvalo del Parque Sur, donde los participantes serán protagonistas de una jornada especialmente dedicada a las personas con parálisis cerebral.
El encuentro es impulsado por la Asociación Sonckoymanta, con el acompañamiento de Santiago Ciudad, bajo una consigna que busca destacar las capacidades, promover la participación y fortalecer la inclusión en la comunidad.
El desfile se realizará este viernes 9 de octubre y convocará a participantes, familiares y vecinos en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.