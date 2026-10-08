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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2026 | 24º
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Una abuela se pasó de copas y se puso a hacer piruetas frente a un tribunal

Todo quedó registrado por la cámara de seguridad del Palacio de Justicia del condado de Jennings, en Indiana.

Hoy 10:16

Una mujer de 68 años fue arrestada por conducir en estado de ebriedad y por otros cargos tras dar vueltas en círculo con su auto en el césped del Palacio de Justicia del condado de Jennings, en Indiana (EE.UU.). 

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Un video de vigilancia publicado este martes muestra un sedán plateado girando de forma errática y levantando polvo y tierra. 

Tras el hecho, las autoridades pidieron no manejar tras beber y buscar un transporte seguro a casa.

TEMAS EEUU
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