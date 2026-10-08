Una abuela se pasó de copas y se puso a hacer piruetas frente a un tribunal

Todo quedó registrado por la cámara de seguridad del Palacio de Justicia del condado de Jennings, en Indiana.
Una mujer de 68 años fue arrestada por conducir en estado de ebriedad y por otros cargos tras dar vueltas en círculo con su auto en el césped del Palacio de Justicia del condado de Jennings, en Indiana (EE.UU.).
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Un video de vigilancia publicado este martes muestra un sedán plateado girando de forma errática y levantando polvo y tierra.
Tras el hecho, las autoridades pidieron no manejar tras beber y buscar un transporte seguro a casa.