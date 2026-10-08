El consumo masivo cayó en todo el país y el NOA aparece entre las regiones más afectadas

Un informe de la Fundación Encuentro señaló que ninguna de las 24 provincias recuperó los niveles de consumo de 2023.

Hoy 10:30

El consumo masivo continúa mostrando señales de retroceso en todo el país, con caídas en las 24 provincias y sin que ninguna haya logrado recuperar los niveles registrados durante 2023.

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Así lo indicó un informe de la Fundación Encuentro, que advirtió que el deterioro es particularmente marcado en las regiones del Noreste (NEA) y Noroeste (NOA).

Según el estudio, las ventas en supermercados entre enero y julio de 2026, medidas a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y un 7% por debajo de 2025.

El NOA, entre las regiones con mayor caída

El informe detalló que las bajas más pronunciadas se registraron en el NEA, con un retroceso del 32,8%, seguido por el NOA, con una caída del 27,3%.

En contraste, las disminuciones fueron más moderadas en la región Pampeana (-11,2%) y en la Patagonia (-10,9%).

Entre las provincias, Formosa presentó la mayor caída respecto de 2023, con ventas 39,3% inferiores, mientras que Neuquén mostró el menor retroceso, con una baja del 3,1%.

El peso de los gastos fijos

El estudio sostuvo que la evolución de los salarios por sí sola no alcanza para explicar el deterioro del consumo y apuntó al fuerte incremento de los gastos fijos, además de la pérdida de empleo formal y el avance de la informalidad.

Medido frente al IPC general, el salario privado registrado se encuentra prácticamente en niveles similares a los de noviembre de 2023. Sin embargo, frente a los precios regulados, como tarifas, combustibles, transporte, prepagas y educación, el poder adquisitivo cayó entre 27,5% y 38,3%, según la región.

“Como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”, señaló el informe.

Como ejemplo, el trabajo destacó que en el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, una garrafa de 10 kilos aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a una inflación regional del 276%.

También cayó el empleo formal

Otro de los factores señalados es la pérdida de puestos de trabajo. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones.

Solo Neuquén (+7,1%) y Río Negro (+2,8%) mostraron crecimiento, vinculado principalmente a la actividad de Vaca Muerta.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (-16,4%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Catamarca (-12,3%), mientras que la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida en cantidad de puestos, con unos 79.000 empleos menos.

De cara a los próximos meses, el informe sostiene que la recuperación del consumo dependerá especialmente de una mejora del ingreso disponible de los hogares, más que del crecimiento general de la actividad económica.