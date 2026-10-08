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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2026 | 24º
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El CCB abre las inscripciones para nueva edición del Taller de Danzas Santiagueñas

El taller abordará la enseñanza coreográfica de ritmos originarios de Santiago del Estero, especialmente las de zamba.

Hoy 11:05

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abre las inscripciones, para una nueva edición del Taller de Danzas Santiagueñas, que se realiza en forma gratuita.

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El mismo tendrá una duración de 4 meses y las clases teórico-prácticas, se desarrollarán los días lunes, a partir del 12 de octubre de 2026.

El taller abordará la enseñanza coreográfica de ritmos originarios de Santiago del Estero, especialmente las de zamba, cuyas coreografías pertenecen a autores santiagueños, destacando la creatividad de Carlos Saavedra, cuya interpretación única, cambia la intencionalidad de la danza y otorga originalidad y protagonismo a los bailarines. 

Si bien las clases estarán orientadas a coreografías e interpretación de la Zamba de autores santiagueños (Chazarreta – Saavedra), también se enseñarán chacareras (distintos tipos), arunguita, palito y otros ritmos originarios de Santiago del Estero. Asimismo, se hará referencia a las motivaciones de los autores, reseñas históricas y los mensajes que transmiten cada una de ellas.

Las inscripciones se realizarán en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), de lunes a viernes de 9 a 13 hs., a partir del 8 de octubre, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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