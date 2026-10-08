El Comité de Emergencia de la Municipalidad despliega un amplio operativo desde la madrugada

Tras la fuerte tormenta que afectó a la ciudad, los equipos municipales trabajan en distintos sectores para retirar árboles, ramas, postes y cables caídos, liberar calles y veredas y recuperar la transitabilidad.

Hoy 12:13

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital, coordinado por la intendente Ing. Norma Fuentes, lleva adelante desde la madrugada de este jueves un amplio operativo de recuperación de la transitabilidad de calles y veredas luego de la fuerte tormenta registrada en la ciudad.

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Los equipos de trabajo municipales se encuentran abocados al retiro de ramas, postes y árboles caídos en la vía pública, con el objetivo de liberar las calles, garantizar la circulación y prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para vecinos y conductores.

“Las lluvias y el intenso viento han ocasionado la caída de árboles de gran tamaño, así como de postes y cables de los servicios de electricidad, cable y telefonía, por lo que estamos trabajando intensamente para normalizar progresivamente los sectores que presentan inconvenientes como consecuencia del fenómeno climático”, indicó el titular de Defensa Civil, Daniel Pikaluk.

El funcionario señaló además que se trató de una tormenta con precipitaciones intensas en poco tiempo y remarcó la importancia de la colaboración de la comunidad con el mantenimiento de la higiene urbana.

“Las lluvias se generan de forma muy repentina y cae una gran cantidad de agua en poco tiempo, por lo que toda la comunidad debe colaborar con el mantenimiento de la higiene urbana, ya que los residuos en la vía pública entorpecen los operativos”, expresó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, resaltó “la importancia de que los desagües entubados y a cielo abierto se encuentren en buenas condiciones, para lo cual venimos realizando tareas de limpieza de forma permanente y constante”.

“Actualmente, estamos desarrollando la segunda limpieza anual de los 57 kilómetros lineales de extensión que tienen todos los desagües de la ciudad. También hemos concretado la limpieza de más de 300 rejillas o imbornales en toda la ciudad, lo que contribuye a evitar grandes anegamientos o inundaciones”, remarcó.

El operativo se desarrolla de manera coordinada y contempla la intervención de áreas estratégicas como Defensa Civil, Obras Públicas, Servicios Urbanos, Tránsito, Parques y Paseos, Arbolado Urbano y Electricidad, permitiendo una respuesta integral frente a las contingencias registradas en distintos puntos del ejido municipal.