La inflación en CABA volvió a subir y cerró septiembre en 1,8%

El índice porteño se aceleró levemente frente a agosto y acumuló una suba del 23,7% en los primeros nueve meses del año. Vivienda, alimentos, salud y educación explicaron casi dos tercios del aumento mensual.

Hoy 12:55

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en septiembre, lo que representó una leve aceleración frente al 1,7% registrado en agosto, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires acumula una suba del 23,7% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,9%, por debajo del 33,3% del mes anterior.

La suba de septiembre volvió a interrumpir la senda de desaceleración mensual, luego de que agosto mostrara una baja frente al 2,9% registrado en julio.

Los rubros que más empujaron el índice

Según el informe, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Educación explicaron en conjunto el 64,9% de la inflación mensual.

El rubro vivienda aumentó 2,3% y fue el de mayor incidencia sobre el índice general, principalmente por los ajustes en expensas y alquileres.

Dentro de esa categoría, las expensas subieron 3,4%, los alquileres 1,5%, el mantenimiento y reparación de la vivienda 3,2%, el suministro de agua 2,4%, el gas 2,2% y la electricidad 1,3%.

Las verduras subieron 11,3%

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,1% en septiembre, por encima del nivel general.

El mayor incremento se registró en verduras, tubérculos y legumbres, que subieron 11,3% en un mes.

También aumentaron la leche, productos lácteos y huevos (1,9%), las carnes y derivados (1,3%) y el pan y cereales (0,8%). En cambio, las frutas bajaron 2,3% y los pescados y mariscos retrocedieron 0,3%.

Educación y salud también estuvieron por encima del promedio

La división Educación registró una suba del 2,9%, impulsada principalmente por los aumentos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Por su parte, Salud avanzó 2,2%, con incrementos en las cuotas de medicina prepaga, seguros médicos y medicamentos.

También estuvieron por encima del promedio general Cuidado personal y otros productos (2,4%), Prendas de vestir y calzado (2,3%) e Información y comunicación (2,2%).

Durante septiembre, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 2%.

En tanto, la denominada inflación núcleo se ubicó en 1,7%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,1% y los estacionales 2,3%.

El dato de CABA sirve como referencia previa a la publicación del índice nacional que dará a conocer el INDEC el próximo martes 13 de octubre, para el cual las consultoras privadas proyectan una inflación cercana al 2%.