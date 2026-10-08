Joaquín Carvalho: "El Gobierno debe entender que cumplir una ley no es opcional"

El presidente de la Federación Universitaria Argentina analizó en diálogo con Radio Panorama el fallo del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Hoy 13:30

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, se refirió en diálogo con Radio Panorama al reciente fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carvalho sostuvo que el movimiento universitario buscará trasladar el respaldo obtenido a partir de la resolución judicial a las próximas movilizaciones. “La expectativa es poner este capital político en la movilización que vamos a realizar en todo el país para que el Gobierno entienda que no es opcional cumplir con una ley”, afirmó.

En ese sentido, señaló que entre los principales reclamos del sector se encuentran la situación de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

“Las becas estudiantiles están desactualizadas al igual que los salarios docentes y no docentes”, expresó el titular de la FUA, al enumerar algunos de los puntos que forman parte de la agenda del movimiento universitario.

Carvalho también anticipó que el sector se encamina hacia una quinta marcha federal universitaria y cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a las demandas de las universidades.

“Estas medidas son ideológicas y caprichosas. Uno puede tener una visión y podemos, como movimiento estudiantil, estar de acuerdo o no con eso. Pero no le conocemos ni una política con respecto a las universidades públicas; solo le conocemos el desfinanciamiento y el recorte”, sostuvo.

El dirigente universitario remarcó además la importancia del cumplimiento de las decisiones de los poderes del Estado. “No es opcional cumplir con lo que la Justicia y el Parlamento establecen”, afirmó.

Finalmente, destacó el impacto que, según su mirada, tuvieron las movilizaciones universitarias de los últimos años. “Cada movilización tuvo una consecuencia política. La universidad ha sido de los pocos sectores que ha podido parar la calle al Presidente y fue gracias al apoyo de la sociedad en su conjunto”, agregó.

"La ciencia está al servicio de nuestro país, desde médicos a ingenieros, desarrollan el país y nuestra soberanía y eso está en juego también. Los países con mejor calidad de vida invierte muchísimo en ciencia y tecnología, a pesar de que la educación pública prácticamente no existe", dijo finalmente.