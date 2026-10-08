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El Instituto Superior COOPROBAN realizará su Muestra Anual Pedagógica y celebrará el Día del Mutualismo

El encuentro se realizará el viernes 9 de octubre, a las 18:30, en las instalaciones ubicadas en Urquiza Sur 141, de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Hoy 13:48

El Instituto Superior COOPROBAN invita a la comunidad a participar de la Muestra Anual Pedagógica, una propuesta que se desarrollará en el marco de la celebración por el Día del Mutualismo.

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La jornada será una oportunidad para compartir los distintos proyectos, aprendizajes y experiencias desarrollados por la institución, poniendo en valor el compromiso con una educación basada en los principios de la cooperación, la solidaridad y el mutualismo.

El encuentro se realizará el viernes 9 de octubre, a las 18:30, en las instalaciones ubicadas en Urquiza Sur 141, de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Desde el Instituto Superior COOPROBAN destacaron que la actividad busca fortalecer los valores que atraviesan la propuesta educativa de la institución y promover espacios de encuentro en torno a una educación cooperativa y solidaria.

“Los esperamos”, expresaron desde la institución, invitando a toda la comunidad a acompañar esta jornada especial.

La jornada será una oportunidad para compartir los distintos proyectos, aprendizajes y experiencias desarrollados por la institución, poniendo en valor el compromiso con una educación basada en los principios de la cooperación, la solidaridad y el mutualismo.

El encuentro se realizará el viernes 9 de octubre, a las 18:30, en las instalaciones ubicadas en Urquiza Sur 141, de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Desde el Instituto Superior COOPROBAN destacaron que la actividad busca fortalecer los valores que atraviesan la propuesta educativa de la institución y promover espacios de encuentro en torno a una educación cooperativa y solidaria.

“Los esperamos”, expresaron desde la institución, invitando a toda la comunidad a acompañar esta jornada especial.

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