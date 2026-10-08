Los colegios privados de Santiago del Estero anticipan matrículas para 2027 que rozan el millón de pesos

Las instituciones educativas comenzaron a comunicar los valores de inscripción para el próximo ciclo lectivo. Los montos varían según el establecimiento y, en algunos casos, se ofrecen planes de pago en cuotas con importes que todavía no fueron definidos.

08/10/2026

A pocos meses de finalizar el año, los colegios privados de Santiago del Estero comenzaron a informar a las familias los costos de las matrículas para el ciclo lectivo 2027, con valores que presentan importantes diferencias entre las instituciones y que, en determinados establecimientos, podrían acercarse al millón de pesos.

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Los nuevos aranceles representan un desafío para la economía de los hogares, que durante los últimos meses del año deben afrontar tanto las cuotas mensuales de escolaridad como los anticipos correspondientes a la inscripción del próximo período educativo.

Según publicó El Liberal, algunas instituciones ofrecen la posibilidad de abonar la matrícula en dos o tres pagos, aunque en determinados casos el importe de la última cuota permanece sin definir.

Matrículas que podrían superar los $900.000

Uno de los valores más elevados corresponde a una institución que estableció una reserva de vacante de $280.000, equivalente al 30% del costo total de inscripción.

A partir de ese porcentaje, se estima que la matrícula completa podría ubicarse en torno a los $933.000, aunque el establecimiento todavía debe comunicar oficialmente el importe definitivo.

El pago de la reserva, cuyo primer vencimiento fue fijado para el 30 de septiembre, será descontado del monto total cuando las familias completen la inscripción.

En otro colegio, los padres recibieron un esquema de tres pagos, con dos anticipos de $200.000 cada uno, cuyos vencimientos están previstos para el 15 de octubre y el 16 de noviembre. La tercera cuota será informada posteriormente.

En este último establecimiento, la matrícula del ciclo lectivo anterior había alcanzado los $370.000, mientras que para 2027 las familias estiman que el costo podría superar los $500.000.

Diferencias de precios según la fecha de pago

Otro establecimiento educativo de orientación religiosa implementó un sistema de inscripción con valores diferenciados de acuerdo con el momento en que se concrete el pago.

Quienes abonen durante septiembre u octubre deberán afrontar un costo de $350.000, mientras que el importe asciende a $390.000 para noviembre y diciembre. En caso de postergar la inscripción hasta febrero de 2027, el valor será de $450.000.

Por otra parte, una institución ubicada en el centro de la Capital estableció tres anticipos de $110.000, a los que se sumará una cuarta cuota cuyo monto todavía no fue confirmado.

Como referencia, durante el ciclo anterior, la inscripción en ese establecimiento había tenido un costo total de $290.000.

Cuánto cuesta la inscripción en los colegios del interior

La situación también se refleja en instituciones del interior provincial, aunque con valores inferiores a los registrados en algunos colegios de la Capital.

En Frías, un establecimiento que ofrece educación primaria y secundaria fijó una matrícula de $280.000 para quienes paguen de contado. En cambio, las familias que opten por financiarla en dos cuotas deberán abonar $160.000 por cada pago, lo que eleva el total a $320.000.

En otro colegio de la misma ciudad, la inscripción fue establecida en $230.000 para los alumnos que ya asisten a la institución y $250.000 para los nuevos ingresantes.

Un gasto que se suma a las cuotas mensuales

La confirmación de estos valores obliga a numerosas familias santiagueñas a reorganizar sus presupuestos antes de finalizar 2026, especialmente en los casos donde deben afrontar matrículas de varios hijos.

Además, algunas instituciones establecieron como condición para reservar la vacante que los estudiantes tengan la documentación completa y no registren deudas en las cuotas mensuales.

De esta manera, el inicio del proceso de inscripción para 2027 vuelve a poner en primer plano el peso que representa la educación privada dentro de los gastos familiares, con montos que varían considerablemente entre establecimientos y modalidades de pago.