La Justicia rechazó un pedido de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó por unanimidad los recursos presentados por los hijos de Cristina Kirchner y las empresas Hotesur y Los Sauces.

08/10/2026

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para intentar suspender el proceso de decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad, en la que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por administración fraudulenta.

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La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes respaldaron la continuidad de las medidas patrimoniales impulsadas por el Tribunal Oral Federal N° 2.

El procedimiento tiene como objetivo avanzar con la recuperación de aproximadamente $685.000 millones, monto establecido en concepto de decomiso por las irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas.

Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el juicio, la Justicia consideró que determinados bienes vinculados a su patrimonio pueden quedar alcanzados por el proceso de decomiso, debido a su presunto origen ilícito.

Los argumentos de la defensa de los hermanos Kirchner

El abogado Luis Joel Goldin, representante de los hijos de la expresidenta, había cuestionado una resolución del Tribunal Oral Federal N° 2, dictada el pasado 14 de septiembre, que rechazó distintos planteos destinados a detener las actuaciones patrimoniales.

La defensa sostuvo que el avance del procedimiento podría afectar los derechos de sus representados, especialmente porque todavía existe un recurso de queja pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su presentación, el letrado argumentó que continuar con las medidas mientras el máximo tribunal no se pronuncie podría generar consecuencias patrimoniales difíciles de revertir.

También planteó posibles vulneraciones a garantías constitucionales, entre ellas el derecho de propiedad, el debido proceso y la defensa en juicio.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el hecho de que las medidas podrían alcanzar bienes pertenecientes a personas que no recibieron condenas penales en la causa Vialidad.

El reclamo de Hotesur y Los Sauces

A los planteos de los hermanos Kirchner se sumaron las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., sociedades en las que ambos poseen participaciones accionarias mayoritarias.

A través de su director titular, Sebastián José Sánchez, las firmas presentaron un recurso para cuestionar los embargos preventivos que afectan a 13 inmuebles de su propiedad.

Según argumentaron, estas restricciones generan dificultades para el funcionamiento comercial de las compañías, al mantener inmovilizados algunos de sus activos más importantes.

Además, sostuvieron que las sociedades poseen personalidad jurídica y patrimonios independientes de sus accionistas, por lo que reclamaron la posibilidad de ejercer su defensa antes de que se adopten decisiones definitivas sobre sus propiedades.

Qué resolvió la Cámara Federal de Casación

Al analizar los recursos, los magistrados consideraron que las presentaciones no reunían los requisitos procesales necesarios para habilitar su revisión.

En particular, el juez Gustavo Hornos explicó que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni puede equipararse a una decisión de esas características, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal de la Nación.

La Cámara también señaló que el tribunal oral no había rechazado de manera definitiva los pedidos de las defensas, sino que había postergado su tratamiento hasta una etapa posterior del procedimiento.

En ese sentido, los jueces entendieron que no se había demostrado la existencia de un perjuicio concreto e irreparable que justificara la intervención de Casación.

Respecto de los embargos, remarcaron que se trata de medidas preventivas, que no modifican la titularidad de los inmuebles ni implican por sí mismas una decisión definitiva sobre su destino.

Asimismo, establecieron que la existencia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema no impide continuar con los actos preparatorios destinados a garantizar el cumplimiento del decomiso.

El proceso continúa a la espera de la Corte Suprema

Con esta resolución, el Tribunal Oral Federal N° 2 podrá continuar con las actuaciones patrimoniales vinculadas al cumplimiento de la condena en la causa Vialidad.

No obstante, todavía permanece pendiente un planteo ante la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución será relevante para definir el avance definitivo sobre los bienes cuestionados.

En cuanto a Hotesur y Los Sauces, la Cámara aclaró que ambas empresas tendrán oportunidad de presentar sus argumentos cuando se abra formalmente el debate sobre el eventual decomiso de sus propiedades.

De esta manera, el fallo representa un nuevo rechazo judicial a los intentos de suspender el procedimiento, aunque no significa que todos los bienes involucrados hayan sido definitivamente decomisados.