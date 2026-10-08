Nuevas explosiones en Riad estremecen a Arabia Saudita: cerraron el aeropuerto e informaron daños en distintos lugares

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid sufrió el impacto de fuertes detonaciones, lo que provocó la suspensión de las salidas y la evacuación de los pasajeros. Los rebeldes hutíes se atribuyeron el lanzamiento de un misil balístico.

08/10/2026

Explosiones estremecieron la capital de Arabia Saudí este jueves, incluida una gran detonación en el aeropuerto internacional de la ciudad, un día después de que el reino afirmara que un ataque allí mató a una persona e hirió a otras.

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Las explosiones tuvieron un efecto inmediato en los mercados y en los precios del petróleo, que se dispararon mientras Arabia Saudí se veía arrastrada más en la guerra con Irán.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, se atribuyeron el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, diciendo que el misil balístico causó daños, pero sin aportar pruebas. Los saudíes no han formulado comentarios.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, el mayor general Turki al-Malki, informó que interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos lanzados por los hutíes hacia Riad, junto con un misil balístico disparado hacia Khamis Mushait en el suroeste cerca de la frontera con Yemen.

Las autoridades de defensa civil saudíes anunciaron que escombros de una interceptación dañaron un jardín de infancia y un complejo médico, sin mencionar víctimas.

Los hutíes han reivindicado repetidamente ataques contra aeropuertos e instalaciones militares y petroleras en Arabia Saudí.

A primera hora del jueves, los rebeldes advirtieron a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudí, que calificaron como un teatro para sus operaciones militares.

En su nueva declaración, los hutíes también advirtieron a la gente en Arabia Saudí que se mantuviera alejada de las instalaciones petroleras que “representan objetivos para nuestras fuerzas” mientras los rebeldes presionan un bloqueo que impusieron recientemente contra el mayor exportador de petróleo del mundo.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad “cerró de nuevo”, indicó el monitor Flightradar24 el jueves en X poco después de las explosiones. “Último aterrizaje hace más de 80 minutos. Último despegue hace más de 90 minutos”.

Equipos de bomberos y ambulancias salieron al lugar y se veía humo, señaló el testigo, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El testigo indicó que se detuvieron los vuelos de salida y se instruyó a los pasajeros a dejar atrás todo el equipaje facturado y evacuar. No está claro cuántos vuelos se vieron interrumpidos.

La embajada estadounidense indicó que los ciudadanos debían estar atentos a posibles cierres del espacio aéreo e indicó a los empleados que no se acercaran a más de 32 kilómetros (20 millas) de la frontera con Yemen.

Las muertes son las primeras desde gran ofensiva militar

El miércoles, funcionarios saudíes informaron que los ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha reivindicados por los hutíes habían matado a tres personas, lo que representa las primeras muertes desde que Arabia Saudí y fuerzas yemeníes aliadas lanzaron una importante ofensiva terrestre y aérea contra los rebeldes.

La ofensiva está destinada a recuperar territorio que los hutíes tomaron hace un mes a lo largo de la costa occidental yemení del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb. La presencia de los rebeldes en el Bab el-Mandeb supone una amenaza para la crucial alternativa de transporte marítimo al estrecho de Ormuz, donde el tráfico se ha visto reducido debido a los asaltos iraníes contra barcos.

Los ataques mortales en Arabia Saudí provocaron condenas de países como Gran Bretaña, India, Emiratos Árabes Unidos y otros en medio de temores de una escalada.

También el miércoles, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí dijo que las fuerzas destruyeron una plataforma en Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, que había sido utilizada para lanzar ataques contra la capital saudí. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Pakistán y Turquía consideran asistencia para los saudíes

Arabia Saudí ha buscado apoyo de aliados, incluido Estados Unidos, frente a los ataques de los hutíes. Funcionarios han dicho que el apoyo estadounidense ha incluido intercambio de inteligencia, identificación de objetivos y planificación para la última ofensiva.

Turquía y Pakistán están evaluando posible defensa aérea, guerra electrónica y asistencia técnica para Arabia Saudí en virtud de un acuerdo trilateral, declaró el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, al tiempo que subrayó que el acuerdo es defensivo, no ofensivo.

“Turquía no enviará tropas al territorio de otro país para llevar a cabo un ataque”, indicó, añadiendo que Ankara estaba tratando de resolver el asunto mediante la diplomacia.

El Ministerio de Información de Pakistán dijo el jueves que las autoridades pertinentes proporcionarían detalles de cualquier implicación militar si fuera necesario.