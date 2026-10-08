Cayó el riesgo país y subieron los bonos y acciones argentinas pese a las pérdidas en Wall Street

Los activos argentinos registraron una recuperación este jueves, mientras que el riesgo país se ubicó en 585 puntos básicos. En el mercado cambiario, el dólar blue retrocedió a $1.545 y el oficial se mantuvo estable.

08/10/2026

Los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron una jornada positiva este jueves 8 de octubre, en contraste con las caídas de los principales índices de Wall Street. En paralelo, el riesgo país retrocedió hasta los 585 puntos básicos, mientras que el dólar mostró movimientos moderados en sus distintas cotizaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El repunte de los activos locales se produjo en un escenario internacional condicionado por las elevadas tasas de interés en Estados Unidos y el precio del petróleo Brent por encima de los 100 dólares, factores que mantienen la cautela entre los inversores.

A pesar de ese contexto, los títulos argentinos lograron recuperar parte de las pérdidas registradas durante la jornada anterior y mostraron un mejor desempeño que los principales indicadores bursátiles estadounidenses.

El riesgo país bajó a 585 puntos

Uno de los datos destacados de la jornada fue la evolución del riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, que registró una baja del 0,2% y se ubicó en 585 puntos básicos, según los datos difundidos por Rava.

De esta manera, el índice continúa alejándose del máximo de 655 puntos alcanzado la semana pasada.

En comparación con el cierre de septiembre, cuando se encontraba en 607 unidades, acumula una reducción del 3,6% durante los primeros días de octubre. Sin embargo, todavía se mantiene un 2,5% por encima del nivel registrado al inicio de 2026.

En el mercado de deuda, los bonos Bonares avanzaron hasta un 2%, impulsados por el AL29D, mientras que los títulos Globales registraron incrementos de hasta 0,6%, entre ellos el GD30D, GD35D y GD46D.

Las acciones argentinas avanzaron en Wall Street

Las compañías argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también registraron mejoras, a contramano de las pérdidas que afectaron a los principales indicadores estadounidenses.

Entre las mayores subas se destacó Loma Negra, con un avance del 4,7%, seguida por Tenaris (+2,1%), YPF (+1,6%) y Telecom (+1,4%).

No obstante, algunas empresas finalizaron con resultados negativos, como Corporación América (-1,4%), IRSA (-1,3%) y BBVA (-1,2%).

En el mercado local, el S&P Merval avanzó un 0,4%, hasta alcanzar las 2.835.937 unidades, equivalentes a unos 1.761 dólares al ajustar su valor por el contado con liquidación.

Dentro del panel de la Bolsa porteña, las principales mejoras correspondieron a Loma Negra (+4,5%), Transener (+1,4%) e YPF (+1,4%).

El economista Gustavo Ber, de Estudio Ber, explicó que los mercados internacionales atraviesan una rueda de cautela debido a las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y los elevados precios del petróleo.

En ese escenario, señaló que los activos argentinos mantienen un comportamiento más cercano al mercado brasileño, luego de la pausa registrada durante la jornada anterior.

Dólar: el blue bajó a $1.545 y el oficial se mantuvo estable

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró en $1.515,50, tras registrar una baja de $1,50, equivalente al 0,1%.

Con este movimiento, la cotización alcanzó su nivel más bajo de las últimas dos semanas, según destacó el operador cambiario Gustavo Quintana.

Además, el valor del dólar mayorista quedó un 27,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido para este jueves en $1.927,77.

Por su parte, el dólar oficial minorista en el Banco Nación se mantuvo en $1.540, mientras que el promedio de las entidades bancarias relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue de $1.540,11.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotizó a $1.538,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.607,16.

El dólar blue, en tanto, registró una baja de $10 y se vendió a $1.545, lo que representó un retroceso del 0,6% respecto de la jornada anterior.

Con esta caída, la cotización informal recortó parte del aumento de $15 registrado el miércoles y volvió a alejarse del máximo nominal del año, de $1.560, alcanzado el pasado 29 de julio.

Una jornada de recuperación para los activos argentinos

El desempeño de los mercados financieros dejó un balance favorable para los bonos y las acciones argentinas, que lograron avanzar pese al contexto internacional de incertidumbre.

La reducción del riesgo país por debajo de los 590 puntos, junto con la estabilidad de la mayoría de los tipos de cambio, marcó una jornada de recuperación para los activos nacionales, mientras los inversores continúan atentos a la evolución de las condiciones financieras internacionales.