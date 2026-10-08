Brasil ordenó la detención de Eduardo Bolsonaro en plena campaña electoral

El Supremo Tribunal Federal dispuso que el exdiputado comience a cumplir una condena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia.

08/10/2026

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la detención del exdiputado Eduardo Bolsonaro para que comience a cumplir una pena de cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción a la Justicia. La decisión se produce en plena campaña electoral, a pocos días del balotaje presidencial previsto para el 25 de octubre.

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La resolución fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien estuvo a cargo de la instrucción del proceso judicial contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El exparlamentario fue condenado tras ser hallado culpable de ejercer presiones sobre la Justicia.

Según los fundamentos de la medida, las últimas apelaciones presentadas fueron rechazadas, por lo que la sentencia quedó firme y ya no admite nuevos recursos ordinarios. Ante esta situación, el magistrado dispuso avanzar con la ejecución de la pena.

Además, De Moraes ordenó incorporar al exdiputado al registro de personas condenadas con órdenes de prisión pendientes y dispuso la cancelación de los pasaportes emitidos a su nombre.

Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos durante el año pasado. En ese momento, sostuvo que era víctima de persecución política y judicial en Brasil, en medio de las causas que involucraban a integrantes de su familia.

La decisión judicial suma un nuevo capítulo a la situación del entorno del exmandatario brasileño y se conoce en un momento de fuerte actividad política, cuando el país se prepara para definir a su próximo presidente.

Su hermano, Flávio Bolsonaro, es candidato presidencial y disputará la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. La medida contra Eduardo se produce, por lo tanto, en una etapa decisiva de la campaña, marcada por las disputas políticas y judiciales que atraviesan a la familia Bolsonaro.