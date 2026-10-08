Trump descartó atacar Irán antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos

El presidente estadounidense aseguró que Washington mantiene conversaciones “productivas” con Teherán, aunque ratificó que no permitirá que el país persa desarrolle un arma nuclear.

08/10/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no lanzará nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El anuncio se produjo en medio de la continuidad del conflicto en Medio Oriente y de las consecuencias económicas que genera la tensión en una de las principales rutas internacionales para el transporte de petróleo.

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A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que Washington mantiene “conversaciones productivas” con la República Islámica y volvió a advertir que Irán no tendrá acceso a un arma nuclear.

Trump también aseguró que continúa vigente el bloqueo estadounidense sobre el petróleo iraní. En ese contexto, señaló que 22 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz durante una sola noche, sin que ninguno tuviera origen o destino en Irán.

La declaración se conoció un día después de que trascendiera que el Pentágono había recibido instrucciones para preparar alternativas ante la posibilidad de reanudar operaciones militares de gran escala contra territorio iraní. Entre los objetivos que se habrían evaluado figuran instalaciones energéticas, infraestructura y sitios vinculados al programa nuclear del país.

La situación también representa un desafío para la administración republicana de cara a las elecciones de noviembre. Las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz contribuyeron al incremento de los precios de los combustibles, mientras que el costo de la nafta y el encarecimiento del costo de vida generan preocupación entre los votantes estadounidenses.

En los comicios del 3 de noviembre, el oficialismo buscará conservar el control de ambas cámaras del Congreso, que los republicanos mantienen por márgenes ajustados. El resultado será determinante para el margen de acción política de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En paralelo, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Irán está realizando “intentos reales” para poner fin al conflicto por vías diplomáticas. Durante una reunión con su par iraní, Masud Pezeshkian, en Turkmenistán, indicó que Teherán presentó una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo pacífico y manifestó la disposición de Rusia a colaborar en la búsqueda de una solución negociada.