La CGT marchó contra el Gobierno y alertó por el cierre de empresas y la pérdida de empleos

La central obrera se movilizó frente a la Secretaría de Industria, en Buenos Aires, para denunciar el deterioro de la actividad productiva.

Hoy 20:35

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves frente a la Secretaría de Industria, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para expresar su preocupación por la situación económica y denunciar el cierre de empresas, la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protesta se realizó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con una concentración sobre Diagonal Sur. La convocatoria forma parte del plan de lucha que impulsa la central sindical contra las políticas del gobierno de Javier Milei, mientras sus dirigentes continúan debatiendo la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.

En un comunicado difundido durante la jornada, la CGT advirtió sobre un “deterioro general de la calidad de vida de la población” y sostuvo que esa situación pone en riesgo la paz social y la convivencia. También cuestionó a la administración nacional por lo que consideró una falta de sensibilidad y de voluntad para sostener el diálogo institucional.

El cosecretario general de la central obrera, Octavio Argüello, apuntó contra el rumbo económico del Gobierno y vinculó la movilización con las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

“Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”, afirmó el dirigente en declaraciones a AM750. Además, cuestionó la orientación política de la gestión libertaria y su relación con los sectores de poder económico.

La preocupación sindical se concentra especialmente en el impacto de la crisis sobre la industria, la construcción y el comercio, actividades que, según la CGT, enfrentan dificultades que repercuten directamente en el empleo.

Por su parte, la legisladora porteña Claudia Neira, presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, difundió cifras según las cuales desde noviembre de 2023 cerraron 3.117 empresas en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

En este escenario, la central obrera busca sostener las medidas de protesta y definir los próximos pasos de su estrategia frente al Gobierno nacional.