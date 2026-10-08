Candela Arizaga defendió su relación con Facundo Moyano tras las críticas por su viaje a España

La modelo publicó una foto junto al exdiputado en Madrid y respondió a los cuestionamientos en redes sociales. Aseguró que hace dos meses tiene prohibido verlo en Argentina y rechazó las versiones sobre una denuncia por violencia.

08/10/2026

Candela Arizaga volvió a hablar públicamente sobre su relación con Facundo Moyano luego de recibir críticas por mostrarse junto a él durante un viaje a Madrid, España. La modelo compartió una imagen de ambos en sus historias de Instagram y publicó un mensaje que generó repercusiones entre sus seguidores.

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“Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos”, escribió Arizaga junto a la fotografía que el exdiputado había difundido previamente.

La publicación generó cuestionamientos debido a que Moyano tiene una restricción judicial en el marco de una causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En ese contexto, la modelo decidió responder a las críticas y dar su versión sobre la situación que atraviesan.

“Hace dos meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, afirmó en otra historia de Instagram. Además, rechazó las versiones sobre una denuncia por violencia y cuestionó la interpretación que, según sostuvo, se hizo de las declaraciones incorporadas a la causa.

“Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, expresó.

Finalmente, Arizaga les respondió a quienes la cuestionaron por el viaje y pidió que se informaran sobre el caso antes de emitir opiniones. “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, concluyó.

De esta manera, la modelo volvió a referirse públicamente al vínculo con Moyano y defendió su decisión de viajar a España para encontrarse con él, en medio de la repercusión que generó la situación judicial.