La fiscalía pidió hasta 12 años de prisión para los acusados por la muerte de Diego Maradona

En el juicio por la muerte del astro del fútbol, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de cárcel para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y ocho para Agustina Cosachov.

Hoy 20:42

La fiscalía pidió 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, durante los alegatos de cierre del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren también solicitaron penas para otros integrantes del equipo médico que intervino en la atención del exfutbolista durante sus últimos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pedido incluyó 10 años de prisión para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Para Carlos Díaz, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron cinco años de cárcel y una inhabilitación profesional por una década. En tanto, para Ricardo Almirón y Mariano Perroni pidieron cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer sus actividades.

Durante su exposición, Ferrari señaló a Luque como uno de los principales responsables de la atención médica de Maradona. Según el fiscal, el neurocirujano no habría profundizado los estudios recomendados, actualizado la historia clínica ni gestionado una internación en un centro especializado, pese a la complejidad del cuadro del paciente.

El funcionario judicial también cuestionó la decisión de continuar con una internación domiciliaria y afirmó que el equipo médico desatendió señales de alarma, como la hinchazón y la retención de líquidos que presentaba el exjugador.

En relación con Forlini, Ferrari sostuvo que la coordinadora tenía responsabilidades en la organización de la atención sanitaria durante los últimos días de Maradona. También apuntó contra Cosachov por presuntamente avalar el retiro de los acompañantes terapéuticos y no actuar frente a signos compatibles con una insuficiencia cardíaca.

El fiscal dedicó parte de su alegato a las condiciones en las que permaneció internado el exfutbolista en una vivienda de Tigre. Aseguró que el lugar no contaba con elementos básicos para responder ante una emergencia médica, como un desfibrilador, un botiquín de primeros auxilios o una ambulancia.

“La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, sostuvo Ferrari al referirse a las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria incorporadas al debate. Además, afirmó que Maradona atravesó un período de agonía prolongado antes de fallecer, el 25 de noviembre de 2020.

Iribarren, por su parte, remarcó que el exfutbolista tenía antecedentes médicos complejos que requerían una evaluación integral y un seguimiento acorde con sus necesidades. Según planteó, la evidencia reunida durante el juicio permitió reconstruir las condiciones en las que se desarrolló la internación domiciliaria.

Los fiscales también cuestionaron las explicaciones brindadas por los acusados durante el proceso y sostuvieron que sus versiones no lograron revertir las pruebas presentadas. Ferrari incluso rompió en la sala una copia del acta de externación, al considerar que había sido utilizada para deslindar responsabilidades.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal anunció que no solicitará una condena para Pedro Di Spagna, el médico clínico que atendió a Maradona. Ferrari argumentó que el profesional actuaba como interconsultor y que no tenía capacidad de decisión sobre la organización general del tratamiento.

El juicio continúa con los alegatos de las partes, en una instancia clave para determinar las responsabilidades penales de los profesionales imputados por la muerte del ídolo argentino.