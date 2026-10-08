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Las ADT incorporan tecnología de nivelación láser para optimizar el acondicionamiento de los suelos

En el marco del fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial (ADT), se llevó adelante un servicio de nivelación láser, incorporando tecnología de precisión para el acondicionamiento de los suelos destinados a la producción.

08/10/2026

Por instrucción del gobernador Elías Suárez, la puesta en marcha de las Agencias de Desarrollo Territorial constituye una política orientada a fortalecer la presencia del Estado en cada territorio, acercando asistencia, tecnología y herramientas concretas para acompañar el desarrollo productivo de las distintas localidades de la provincia.

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En el marco del fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Territorial (ADT), se llevó adelante un servicio de nivelación láser, incorporando tecnología de precisión para el acondicionamiento de los suelos destinados a la producción.

La nivelación láser permite establecer una cota o pendiente determinada y controlar automáticamente la altura de la pala durante el trabajo, logrando una mayor precisión en la preparación del terreno.

Esta tecnología favorece una distribución más uniforme del agua durante el riego, contribuye al control del escurrimiento y permite reducir movimientos innecesarios del suelo, generando mejores condiciones para la implantación de los cultivos.

A diferencia de una nivelación convencional, el sistema permite realizar un trabajo de mayor precisión, optimizando el uso de recursos como el agua, el suelo, el tiempo y la mano de obra.

De esta manera, las Agencias de Desarrollo Territorial continúan incorporando capacidades y tecnología en cada territorio, fortaleciendo el acompañamiento y promoviendo una producción más eficiente en Santiago del Estero.

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