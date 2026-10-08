La Cruz Roja advierte que los adolescentes pasan hasta 6 horas al día frente a las pantallas y pide acompañamiento familiar

José “Pepe” Scioli, coordinador de la investigación nacional “Crecer y criar en la era digital”, dialogó con Noticiero 7 sobre el impacto de la tecnología en los jóvenes. Destacó el trabajo de la filial de Santiago del Estero e invitó a las familias a participar del relevamiento hasta el 16 de octubre.

08/10/2026

El uso de la tecnología entre los adolescentes y sus consecuencias en la vida cotidiana se convirtió en una preocupación creciente para las familias y el sistema educativo. En este contexto, José “Pepe” Scioli, coordinador de la investigación nacional de Cruz Roja Argentina, dialogó con Noticiero 7 sobre el estudio “Crecer y criar en la era digital”, que busca conocer los hábitos digitales de los jóvenes y la percepción que tienen sus familias sobre esta problemática.

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Durante la entrevista, Scioli explicó que la investigación, impulsada por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, tiene como objetivo escuchar tanto a adolescentes de entre 13 y 18 años como a sus padres y adultos responsables, para identificar los desafíos que plantea el avance de la tecnología.

“Muchas veces nosotros los padres tenemos una percepción sobre el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos, que claramente difiere de lo que realmente hacen los adolescentes”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el relevamiento es completamente anónimo y que la institución no solicita datos personales que permitan relacionar las respuestas de los adultos con las de sus hijos.

“Muchos de los problemas vinculados al consumo de la tecnología vienen quizás de los hogares y la solución también viene de los hogares”, reflexionó.

Adolescentes que pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a las pantallas

Uno de los datos que destacó Scioli surge de una investigación nacional realizada durante 2025 por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, centrada en la problemática de las apuestas online.

Según explicó, aquel relevamiento identificó que los adolescentes registraban consumos digitales de entre 4 y 6 horas diarias, utilizando celulares, tablets o computadoras.

El coordinador también señaló que existe una creciente preocupación dentro del sistema educativo argentino, donde las provincias adoptan distintas medidas para regular la utilización de dispositivos tecnológicos.

“Hay algunas provincias que restringen el uso del celular, en otras se permite, pero con ciertos usos también restringidos en las escuelas”, detalló.

Además del tiempo frente a las pantallas, la nueva investigación analiza cuestiones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, la salud mental, el acceso a contenidos sensibles y los hábitos digitales de los adolescentes.

Scioli también hizo referencia al debate internacional sobre la influencia de los algoritmos y las plataformas digitales en los jóvenes, y consideró necesario profundizar la discusión en Argentina.

“Es un problema que creo que Argentina merece un debate profundo”, expresó, al mencionar que existen varios proyectos legislativos relacionados con esta problemática en el Congreso Nacional.

Destacó el trabajo de Cruz Roja en Santiago del Estero

Durante su diálogo con Noticiero 7, Scioli dedicó un reconocimiento especial a la filial de Cruz Roja Argentina en Santiago del Estero, encabezada por el Dr. Alejandro Scarano, por su participación en el relevamiento y su trabajo humanitario.

El coordinador aseguró que la institución santiagueña ocupa un lugar destacado dentro de la organización nacional por su presencia territorial, su equipo de profesionales y la participación de los voluntarios.

“Nosotros tenemos una filial que quizás es una de las más importantes, yo digo, del operativo por su acción humanitaria, por el desarrollo territorial, por su voluntariado, por el presidente, por el doctor Alejandro Scarano y un equipo de profesionales, voluntarios y juventud que lo acompaña diariamente”, manifestó.

También resaltó la colaboración de la filial en distintas investigaciones nacionales y su participación en acciones humanitarias desarrolladas en el norte argentino, particularmente en Santa Victoria Este, Salta, donde Cruz Roja cuenta con un campamento humanitario.

En este marco, invitó especialmente a las familias santiagueñas a sumarse a la investigación, al considerar fundamental contar con información representativa de la provincia.

Buscan reunir más de 20.000 datos en todo el país

Scioli informó que el estudio cuenta con la participación de 20 provincias argentinas y que la organización espera reunir más de 20.000 datos a nivel nacional.

El trabajo de campo finalizará el 16 de octubre, por lo que todavía pueden incorporarse familias y establecimientos educativos interesados en participar.

“Invitamos a aquellas familias y las escuelas que quieran sumarse a esta iniciativa a tomar contacto con nuestra filial de allí en Santiago del Estero”, expresó.

Además, adelantó que el informe final tendrá dos grandes apartados: uno con los resultados nacionales y otro con información desagregada de cada provincia participante.

Esta modalidad permitirá que las autoridades educativas y gubernamentales accedan a datos específicos sobre la realidad de sus territorios y puedan utilizarlos para diseñar estrategias de prevención y acompañamiento.

“La idea es que el informe final, una vez del análisis de la información, contenga como dos principales bloques, la información nacional y un desagregado por cada una de las provincias que participaron”, explicó.

Información para ayudar a las familias y tomar decisiones

Finalmente, Scioli destacó que el propósito del estudio no es cuestionar el uso de la tecnología, sino generar información confiable que permita abordar sus riesgos y acompañar a los adolescentes en el entorno digital.

En ese sentido, sostuvo que Cruz Roja busca aportar evidencia que pueda ser utilizada por las autoridades provinciales, los educadores y las familias para comprender mejor esta problemática.

“Es el rol nuestro, auxiliar del Estado, aportar evidencia y que cada provincia, cada autoridad o cada educador y cada familia pueda abordar en función del relevamiento de esta investigación cómo abordar esta problemática”, señaló.

Antes de finalizar la entrevista con Noticiero 7, el coordinador reiteró su convocatoria a los santiagueños para participar del estudio y contribuir a la elaboración de un diagnóstico provincial.

“Pedirles, insisto, a los santiagueños que nos acompañen a través de nuestra filial allí en Santiago del Estero para poder tener una buena cantidad de datos también de la provincia”, concluyó.