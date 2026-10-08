De un video viral a la Red Bull Dance Your Style: el sueño de Nicolás Cortéz

Baila desde los 6 años, se hizo conocido a través de un video viral y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera en la Red Bull Dance Your Style, una competencia de danzas urbanas en formato 1 vs. 1.

Hoy 22:10

Nicolás Cortéz lleva gran parte de su vida ligada a la danza. Comenzó a bailar a los 6 años y, con el paso del tiempo, convirtió esa pasión en una carrera que hoy lo llevará a representar a Argentina en Suiza.

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Su camino también tuvo un impulso inesperado en las redes sociales. Hace algunos años, Nicolás publicó junto a un amigo un video en el que ambos aparecían bailando y rápidamente se volvió viral.

“Me ha ayudado mucho para hacerme conocer y también para que se abran puertas para el marketing comercial”, contó al recordar aquel momento que le permitió ampliar sus oportunidades dentro y fuera de la danza.

Un desafío diferente: Red Bull Dance Your Style

Nicolás Cortéz también participó de la reconocida Red Bull Dance Your Style, una competencia que tiene una particularidad que la diferencia de otros certámenes: las batallas se desarrollan en formato 1 vs. 1 y es el público quien tiene la responsabilidad de elegir al ganador.

Para los bailarines, esto implica un desafío adicional, ya que no solamente deben demostrar su técnica y capacidad de improvisación, sino también lograr conectar con quienes están del otro lado.

Este año, Nicolás tendrá una oportunidad especial: representará a la Argentina en Suiza, llevando su estilo y su historia a un escenario internacional.

Un sueño que también lleva a Santiago

Más allá de la competencia, el bailarín tiene objetivos que van mucho más allá de una batalla. Uno de sus principales sueños es poder viajar por distintos países, dar clases de danzas urbanas y representar a su tierra.

“Siempre he querido representar a mi país, viajando a otros países, dando clases de danzas urbanas y llevando la esencia santiagueña y argentina”, expresó.

Con una trayectoria que comenzó cuando apenas tenía seis años y que pasó por escenarios, redes sociales y competencias internacionales, Nicolás Cortéz se prepara ahora para dar un nuevo paso en su carrera, con la bandera argentina y la identidad santiagueña como parte de su equipaje.