Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine comienza este viernes su participación en una nueva fecha del campeonato mundial. Buscará recuperarse de las últimas carreras y sumar puntos en un exigente circuito callejero.

08/10/2026

La Fórmula 1 pone en marcha este viernes la actividad del Gran Premio de Singapur 2026, con Franco Colapinto como uno de los protagonistas. El piloto argentino de Alpine afrontará un nuevo desafío en el circuito urbano de Marina Bay, donde buscará mejorar su rendimiento y volver a sumar puntos en el campeonato.

Después de un tramo complicado en las últimas competencias, Colapinto intentará encontrar su mejor versión en uno de los trazados más exigentes del calendario, caracterizado por sus curvas cerradas, altas temperaturas y condiciones de humedad.

El argentino llega a esta fecha ubicado en el 12° puesto del Mundial de Pilotos, con 27 puntos, mientras que Alpine se encuentra en la sexta posición del campeonato de constructores, con 68 unidades.

A qué hora corre Franco Colapinto hoy

La actividad comenzará este viernes 9 de octubre, con una única sesión de entrenamientos libres desde las 5.30 de Argentina. Posteriormente, a las 9.30, se disputará la clasificación para la carrera Sprint.

El sábado será una jornada de intensa actividad, con la carrera Sprint y la clasificación para la competencia principal, mientras que el domingo se desarrollará el Gran Premio.

Cronograma completo del GP de Singapur (hora argentina):

Viernes 9 de octubre

5.30: Práctica libre.

9.30: Clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: Carrera Sprint.

10.00: Clasificación.

Domingo 11 de octubre

9.00: Carrera principal.

Dónde ver el Gran Premio de Singapur

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad del fin de semana a través de Fox Sports y Disney+, desde las prácticas y clasificaciones hasta la carrera principal del domingo.

La competencia tendrá el atractivo adicional del formato Sprint, que ofrecerá una oportunidad extra para que Colapinto intente sumar puntos para Alpine.

El Gran Premio de Singapur será también la última cita antes de una breve pausa en el calendario, ya que la Fórmula 1 retomará la actividad dos semanas después, con el Gran Premio de Estados Unidos.

Con este panorama, Colapinto buscará aprovechar cada salida a pista para recuperar protagonismo y lograr un resultado positivo en una nueva presentación dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.