Franco Colapinto quedó 11º en la SQ2 del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino de Alpine comenzó este viernes su participación en una nueva fecha del campeonato mundial.

Hoy 10:31

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Cómo le fue a Franco Colapinto en la única prueba libre

Franco Colapinto cumplió su labor en la sesión única de ensayos que inició el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay que es sede de la 17ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 y con el Alpine A526 desarrolló una preparación enfocada en la competencia dominical, ocupando en esta sesión la 19° posición tras marcar 1m34s983 en la mejor de 27 sus vueltas.

Durante la primera parte de la tanda, el piloto argentino intentó mejorar sus referencias en la primera parte del trazado de 4.927 metros en la cual su compañero Pierre Gasly sostenía una leve ventaja de 3/10, pero esa brecha lo compensaba con el último sector en donde Colapinto demuestra un mejor equilibrio de su chasis entre los muros girando con neumáticos duros y con mayor carga de combustible, dando 17 giros.

Con algunos ajustes en la puesta a punto y tras un chequeo del coche, Colapinto retornó durante los minutos finales calzando neumáticos de compuesto medios, logrando establecer sus mejores registros personales en diez vueltas y logrando progresar levemente señalando el tiempo de 1m34s983, mientras que Gasly logró1m34s038 y ocupar el noveno puesto de la sesión.

También el pilarense trabajó con su ingeniero Stuart Barlow sobre los tramos para establecer la recarga y gestión de energía del motor Mercedes, además de ensayar paradas en boxes para el GP del domingo, en tanto que tras esta práctica todos se abocarán en la clasificación de la carrera Sprint que será a partir de la hora 9:30 de nuestro país.

RUSSELL VOLVIÓ A EMPEZAR EN LO MÁS ALTO CON EL MERCEDES

Buscando revertir el mal trago del domingo, cuando se quedó sin potencia en los últimos giros del GP de Bahrein en Sepang y cuando era pudo ser uno de los integrantes del podio, George Russell consiguió ser el mejor de la práctica de F1 en Singapur y con el Mercedes logró marcar 1m32s274 en una sesión que se «destacó» por el humo que proviene de los incendios forestales en Indonesia, la suciedad en la calle de boxes (se corrió el muro en 1 metro para ampliar el lugar) y ondulaciones varios sectores del trazado de Marina Bay.

A diferencia del británico, quien sí tuvo inconvenientes fue su compañero y líder del campeonato Kimi Antonelli quien en su intento por mejorar se pasó en uno de los frenajes y esto lo relegó hasta el séptimo puesto, quedando a 1s251 de Russell. Entre ambos quedaron intercalados los pilotos de Ferrari y McLaren con Charles Leclerc (a 0s198), Lando Norris (a 0s273), Lewis Hamilton (a 0s499) y Oscar Piastri (a 0s564) y el Red Bull de Max Verstappen (a 0s732).

Detrás se ubicaron Isack Hadjar (Red Bull, a 1s449), Pierre Gasly (Alpine, a 1s764) y Liam Lawson (Racing Bulls, a 1s881), en una tanda que tuvo una señalización de Auto de Seguridad Virtual (VSC) por la detención del Audi de Nico Hülkenberg que debió ser asistido y retirado de la pista.

Cronograma completo del GP de Singapur (hora argentina):

Viernes 9 de octubre

9.30: Clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre

6.00: Carrera Sprint.

10.00: Clasificación.

Domingo 11 de octubre