Priscila Anahí Elías representará a Santiago del Estero en la Fiesta Nacional del Zapallo

La joven modelo bandeña será una de las candidatas que participarán de la elección de la nueva Reina Nacional de la 55.ª edición del tradicional festival, que se realizará este fin de semana en Ceres, Santa Fe.

Hoy 22:53

Santiago tendrá representación en la 55.ª Fiesta Nacional del Zapallo, que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe.

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La encargada de llevar el nombre de la ciudad y de Santiago del Estero será Priscila Anahí Elías, una joven modelo oriunda de La Banda y perteneciente a la agencia Look Models, que fue seleccionada como candidata a Reina Nacional de la Fiesta del Zapallo.

Priscila Anahí Elías

Priscila será una de las representantes que participarán de la elección de la nueva soberana de esta tradicional celebración nacional, en una jornada que reunirá a candidatas de distintos puntos del país.

De esta manera, la joven bandeña afrontará el desafío de representar a La Banda y a Santiago del Estero en una de las celebraciones más importantes de Ceres, llevando consigo la identidad y el orgullo de su ciudad.