La AFA definió las sanciones por el escándalo entre Estudiantes y Rosario Central: qué pasará con Verón

El Tribunal de Disciplina resolvió la situación de los futbolistas involucrados en los incidentes de la Supercopa Internacional, pero mantiene abierta la investigación sobre Juan Sebastián Verón y otros dirigentes del Pincha.

Hoy 23:00

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves una nueva resolución vinculada con los incidentes ocurridos tras el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, correspondiente a la Supercopa Internacional 2026. Si bien quedaron definidas las sanciones para los futbolistas involucrados, la situación de Juan Sebastián Verón continúa bajo investigación.

El organismo determinó que Fabricio Iacovich y Agustín Sández reciban una fecha de suspensión, sanción que ambos ya cumplieron. De esta manera, los jugadores quedaron nuevamente habilitados para ser tenidos en cuenta por sus respectivos cuerpos técnicos.

La decisión convirtió las suspensiones provisorias que pesaban sobre los futbolistas en castigos definitivos de una jornada, dando por cerrado ese aspecto del expediente disciplinario.

Qué pasará con Juan Sebastián Verón

A diferencia de lo ocurrido con los jugadores, la investigación sobre el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, sigue abierta. El dirigente fue uno de los protagonistas de los momentos de tensión registrados después del partido, cuando mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con el árbitro Darío Herrera.

Según el informe arbitral, Verón habría protagonizado agresiones verbales, amenazas e intentos de confrontación física. Durante el incidente, el presidente del Pincha también habría increpado al juez al grito de "ladrón".

Su situación se analiza junto con la del secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente Pascual Caiella, quienes también fueron mencionados en las actuaciones disciplinarias.

En su último boletín, el Tribunal de Disciplina otorgó a Estudiantes un plazo de cinco días para ampliar su descargo sobre las conductas atribuidas a sus dirigentes, con el objetivo de que la institución precise su posición respecto de los hechos denunciados.

Además, el organismo solicitó a la empresa encargada de la transmisión televisiva del encuentro todos los registros audiovisuales de los incidentes, para continuar reuniendo pruebas sobre lo ocurrido.

De esta manera, mientras los futbolistas ya cumplieron sus respectivas sanciones, Verón y los otros dirigentes involucrados deberán esperar una nueva resolución de la AFA, que todavía no definió si recibirán algún castigo por los incidentes posteriores a la Supercopa Internacional.