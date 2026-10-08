Se termina el fútbol gratis en el Ascenso: la AFA confirmó cuánto costará ver los partidos por LPF Play

Desde el 15 de octubre, la plataforma comenzará a cobrar un abono mensual para seguir los encuentros de la Primera Nacional, Primera B y Primera C. Habrá una opción gratuita para otras categorías y beneficios especiales para los suscriptores.

Hoy 23:24

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un importante cambio en la televisación del fútbol de Ascenso: LPF Play dejará de ser completamente gratuita y comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 para acceder a los partidos de tres de sus principales categorías.

La medida entrará en vigencia el jueves 15 de octubre y marcará una nueva etapa para la plataforma, que durante 2026 concentró las transmisiones de distintas competencias del fútbol argentino.

En sus comienzos, LPF Play permitió seguir los encuentros de manera gratuita y sin necesidad de registrarse. Posteriormente, incorporó la obligación de crear una cuenta y ahora avanzará hacia un modelo de suscripción paga.

De todas maneras, los partidos de este fin de semana todavía podrán verse sin costo, ya que el nuevo sistema comenzará a funcionar una vez finalizada la jornada de cada categoría.

Cuánto costará LPF Play y qué partidos se podrán ver

La AFA confirmó que la plataforma tendrá dos modalidades: una gratuita y otra denominada Plan Plus, que costará $15.000 mensuales.

La suscripción paga permitirá acceder a todos los encuentros de la Primera Nacional, Primera B y Primera C. Esta última categoría será incorporada con la transmisión completa de sus partidos, una de las principales novedades del servicio.

Además, los usuarios podrán utilizar hasta dos dispositivos de manera simultánea con una misma suscripción.

Por su parte, el plan gratuito continuará ofreciendo partidos de otras competencias, entre ellas el Torneo Federal A, el Promocional Amateur y el Futsal Femenino, categorías que no cuentan con la televisación completa de sus encuentros.

Desde la AFA consideran que el nuevo modelo permitirá generar recursos para las instituciones. Según señalaron fuentes vinculadas al proyecto al diario Olé, actualmente los clubes no reciben ingresos provenientes de la plataforma, aunque esperan que la implementación de las suscripciones resulte beneficiosa.

Sortearán camisetas de Messi entre los suscriptores

Como parte del lanzamiento del nuevo sistema, LPF Play anunció un beneficio especial para quienes contraten el Plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive.

Los usuarios que se suscriban dentro de ese plazo participarán de un sorteo de 10 camisetas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

La iniciativa forma parte de las acciones promocionales de la plataforma para impulsar las primeras suscripciones.

Cómo contratar el Plan Plus de LPF Play

Para acceder al servicio desde una computadora, los usuarios deberán ingresar al sitio web de LPF Play, dirigirse a la sección "Mi Cuenta" y seleccionar la opción "Gestión de Plan".

Una vez allí, tendrán que iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña para elegir la suscripción Plus.

En el caso de los teléfonos celulares, el procedimiento comenzará desde el menú de la aplicación, disponible para Android y iOS. Luego de ingresar a la configuración de la cuenta, el sistema redirigirá al navegador web para completar la contratación.

¿Podrían transmitirse partidos de Primera División?

Desde la AFA también dejaron abierta la posibilidad de que, en el futuro, LPF Play incorpore encuentros de la Primera División del fútbol argentino.

Sin embargo, aclararon que los derechos televisivos actuales mantienen contratos vigentes hasta 2030, por lo que no existen modificaciones previstas en el corto plazo.

Por el momento, la intención es mantener las transmisiones exclusivamente dentro de la plataforma digital, sin incorporar un canal de televisión por cable.

Además, el proyecto contempla sumar programas especializados, entrevistas y otros contenidos relacionados con el Ascenso, aunque la prioridad seguirá siendo la transmisión de los partidos.

De esta manera, el fútbol de Ascenso argentino comenzará una nueva etapa a partir del 15 de octubre, con un sistema de acceso pago para sus principales categorías y una alternativa gratuita para otras competencias.