Quiso cobrarle una deuda de $1,5 millones a una gendarme y denunció que fue amenazada de muerte

Una comerciante de La Banda relató el dramático episodio que, según denunció, ocurrió cuando se presentó en el lugar de trabajo de una efectivo de Gendarmería Nacional para reclamarle el pago de una deuda. Aseguró que recibió una grave amenaza y que luego habría sido retenida y sujetada por otros efectivos. “Ahora tengo miedo de salir de mi casa”, manifestó.

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Una mujer de La Banda denunció a una efectivo de Gendarmería Nacional por una presunta estafa y relató un episodio que, según su versión, terminó con una amenaza de muerte cuando intentó reclamarle el pago de una deuda que rondaría los 1,5 millones de pesos.

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De acuerdo con el relato de la denunciante, la situación comenzó cuando empezó a fiarle distintos artículos de su local comercial a la mujer. Con el paso del tiempo, la deuda habría aumentado y, ante la falta de respuestas a sus llamados y mensajes, decidió iniciar los reclamos por vías formales.

"Esta situación ya viene hace bastante. Yo le he comenzado a fiar montones de artículos de mi local comercial, que tengo en La Banda, y después veía que la suma se iba elevando", contó.

La mujer aseguró que intentó comunicarse en reiteradas oportunidades para cobrar el dinero, pero que no obtuvo respuestas. Incluso señaló que posteriormente recibió una denuncia por amenazas y hostigamiento por parte de la gendarme.

Según explicó, envió una carta documento al domicilio donde residía la mujer, pero la notificación fue rechazada debido a que se había mudado. En ese momento, estimó que la deuda ya ascendía a aproximadamente $1.500.000, aunque sostuvo que podría ser mayor porque todavía se encontraba reuniendo y documentando todos los elementos vinculados al reclamo.

Ante la falta de respuestas, la denunciante decidió presentarse en el lugar donde trabaja la mujer para intentar encontrar una solución.

"Yo le he dicho a ella que me iba a presentar en su trabajo, para hablar con los superiores de ella, para ver alguna solución que me dé, que me pague", relató.

Según su testimonio, el episodio ocurrió el lunes alrededor de las 13.30. Allí habría mantenido un breve intercambio con la gendarme, quien, siempre de acuerdo con la denunciante, le habría manifestado: "Ya te dije que no te voy a pagar, no vengas a molestar mi lugar de trabajo".

La mujer aseguró que, en ese momento, recibió una grave amenaza: "Si me seguís molestando te voy a hacer volar la cabeza a un tiro".

Tras la situación, afirmó que se comunicó inmediatamente con su abogado, quien le recomendó mantener la calma.

Denunció que intentaron retenerla

La denunciante sostuvo además que posteriormente salieron del establecimiento dos personas a las que identificó como superiores o encargados de la gendarme.

"Me dice: ‘Usted no tiene que venir aquí, la señorita Markel no le va a pagar nada, esto es un delito lo que viene a hacer aquí a cobrar’”, relató.

Ante esa situación, aseguró que decidió retirarse del lugar y dirigirse hacia su motocicleta, que se encontraba estacionada en la vereda de enfrente.

Sin embargo, siempre según su relato, uno de los hombres habría ido detrás de ella, la habría tomado del brazo y se habría colocado delante de su motocicleta. También afirmó que le tomaron fotografías al vehículo y a la patente.

“Me dice: ‘Ya, llamo a la Policía, la voy a detener’. Me querían quitar la llave de la moto”, aseguró.

La mujer relató que finalmente logró poner en marcha el vehículo y retirarse del lugar.

“Ojalá que la Justicia me logre escuchar”

Tras el episodio, la denunciante pidió que se investigue lo ocurrido y solicitó que se incorporen las cámaras de seguridad que pudieran haber registrado la situación.

"Ojalá que la Justicia me logre escuchar y haga algo", expresó.

Además, se refirió específicamente al supuesto momento en que habría sido sujetada del brazo y pidió que se investigue lo ocurrido: "Sobre esto que me han retenido, que me han estirado del brazo, pidan cámaras, hagan algo”.

Finalmente, manifestó el temor que, según aseguró, le quedó después del episodio: "Yo ahora tengo miedo de salir de mi casa".

Las acusaciones corresponden al relato de la denunciante y deberán ser investigadas por las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y las eventuales responsabilidades.