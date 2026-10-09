Investigadores de la UNSE buscan reconstruir el pasado prehispánico del sur santiagueño

Los profesionales avanzan en el estudio del pasado prehispánico del sur provincial mediante la incorporación de nuevas tecnologías que permiten explorar y documentar yacimientos arqueológicos con un nivel de precisión hasta hace poco difícil de alcanzar.

Hoy 01:01

En ese marco, un equipo encabezado por el Dr. Catriel León, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES, UNSE-CONICET), realizó un relevamiento de cerca de 60 hectáreas en la zona de Sumampa, utilizando un dron equipado con tecnología LiDAR.

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La experiencia se inscribe en un proyecto de investigación de largo plazo orientado a conocer las sociedades indígenas que habitaron el sur de Santiago del Estero antes de la conquista europea, un territorio sobre el que existen todavía numerosos interrogantes arqueológicos.

“Se conocía muy poco sobre las poblaciones indígenas previas a la conquista”, explicó León en una entrevista con Radio Universidad. El investigador señaló que los antecedentes de estudios en la región eran escasos y que algunos de los principales trabajos se habían concentrado especialmente en las sierras y el arte rupestre.

Mirar debajo del monte

Una de las novedades del trabajo es la utilización de LiDAR, una tecnología que funciona mediante la emisión de pulsos láser y permite generar representaciones digitales de enorme precisión sobre la superficie relevada.

Según explicó León, el equipo utilizado puede emitir alrededor de 500 mil pulsos por segundo, generando una gran nube de puntos georreferenciados a partir de la cual es posible reconstruir digitalmente las características del terreno. Markdown pegado

Para la arqueología, una de sus mayores ventajas es que permite obtener información del suelo incluso en lugares cubiertos por vegetación.

A diferencia de una fotografía aérea o una imagen satelital, donde árboles y otras coberturas pueden impedir observar la superficie, el LiDAR posibilita reconstruir con mayor precisión la topografía existente debajo de la vegetación.

Esto permite acelerar las tareas de prospección arqueológica, es decir, la búsqueda de nuevos sitios y estructuras. En este caso particular, los investigadores procuran identificar, entre otros elementos, pircados o antiguas paredes construidas mediante acumulaciones de roca.

Poblaciones originarias

Pero detrás de la incorporación tecnológica existe una pregunta histórica de mayor alcance.

La investigación encabezada por León busca caracterizar a las poblaciones indígenas que ocuparon el sur santiagueño y analizar la diversidad que habría existido en ese territorio antes de la llegada de los conquistadores europeos.

Los estudios realizados hasta el momento permiten al equipo trabajar sobre la hipótesis de que distintas poblaciones habitaron la región a través del tiempo y también de manera simultánea.

León explicó que, si bien las primeras fuentes de la conquista identificaron a los sanavirones entre los grupos presentes en la región, las investigaciones arqueológicas vienen encontrando diferencias en las materialidades, las representaciones rupestres y los diseños cerámicos que permiten plantear un escenario de mayor diversidad.

El área de investigación es extensa: comprende desde el sur de Los Telares hasta los límites provinciales e incluye las sierras de Ambargasta, Sumampa y Ramírez de Velasco, además de las llanuras vinculadas con los ríos Dulce, Utis y Salado y el sector relacionado con la laguna Mar Chiquita.

Trabajo interdisciplinario

El relevamiento reunió capacidades provenientes de distintas áreas de la Universidad. Junto a León participaron el Lic. Juan Lucas Maldonado, integrante del INDES y operador del equipamiento; los ingenieros agrimensores Diego Gómez y Alfredo Javier Duro, del Departamento de Agrimensura de la UNSE; y Renan Torrico Palacios, especialista boliviano en drones y LiDAR con experiencia en proyectos arqueológicos.

La participación de Torrico pudo concretarse a partir de diferentes gestiones institucionales y permitió sumar su experiencia en la aplicación de esta tecnología en investigaciones arqueológicas desarrolladas junto a equipos internacionales. Durante el trabajo de campo, los especialistas en Agrimensura aportaron además herramientas de posicionamiento de alta precisión para complementar el relevamiento.

Actualmente, la información obtenida se encuentra en etapa de postprocesamiento, un procedimiento necesario para ajustar y compatibilizar los millones de puntos recogidos durante los diferentes recorridos del dron y avanzar posteriormente en su interpretación arqueológica.

El equipo proyecta además regresar al área para complementar el trabajo aéreo con relevamientos terrestres mediante otro tipo de escáner LiDAR. Esto permitiría estudiar elementos que no pueden registrarse desde el aire, como estructuras internas y manifestaciones de arte rupestre ubicadas en aleros rocosos.

Tecnología aplicada



El equipamiento utilizado fue incorporado a través del programa federal Equipar Ciencia y forma parte de capacidades compartidas por unidades de investigación y académicas de la Universidad, entre ellas Humanidades, INDES, ILFyA y el área de Ciencias Forestales.

La experiencia tuvo también continuidad en el Primer Congreso Internacional de Drones (CID2026), realizado del 23 al 25 de septiembre en San Miguel de Tucumán. Allí, Juan Lucas Maldonado moderó una mesa dedicada específicamente a las aplicaciones de drones en arqueología, de la que participaron especialistas del área.