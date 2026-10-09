La Inteligencia Artificial no tiene edad: adultos mayores aprenden a incorporarla a su vida cotidiana

La inteligencia artificial puede servir para redactar un mensaje, organizar las actividades del día, buscar una manera diferente de expresar una idea o incluso convertirse en una herramienta para recuperar y organizar recuerdos de toda una vida.

Hoy 01:06

Con esa mirada, el Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero impulsa propuestas destinadas a acercar la inteligencia artificial a las personas mayores desde una perspectiva práctica, accesible y vinculada con sus propias experiencias.

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Una de ellas es “IA para la Vida Cotidiana. Tu Asistente Personal Inteligente”, una iniciativa pensada para que los participantes aprendan a utilizar estas nuevas herramientas sin necesidad de conocimientos tecnológicos previos.

La propuesta parte de acciones sencillas y concretas: aprender a conversar con una inteligencia artificial, utilizarla para organizar tareas diarias, redactar mensajes y ejercitar diferentes capacidades a través del teléfono celular.

Bajo la consigna “¡Dale superpoderes a tu celular!”, la iniciativa busca fundamentalmente que los adultos mayores puedan acercarse a estas tecnologías sin temor y descubrir aplicaciones que resulten útiles para su vida diaria.

Recuperar la propia historia

Pero la propuesta del PEAM avanza también sobre una dimensión diferente y particularmente significativa: la memoria personal. A través de “Biografía Digital: IA para el recuerdo”, se plantea explorar las posibilidades de las nuevas tecnologías para recuperar y organizar historias personales y recuerdos.

Fotografías familiares, momentos significativos, experiencias, lugares, personas y distintas etapas de la vida pueden convertirse así en insumos para reconstruir una historia propia con ayuda de herramientas digitales.

La propuesta abre una perspectiva diferente sobre la inteligencia artificial: no solamente como una tecnología asociada al futuro, sino también como una herramienta capaz de colaborar en la recuperación y preservación del pasado y de las memorias personales.

Acercamiento amigable

Las iniciativas se inscriben en el trabajo que desarrolla el Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNSE y proponen generar un acercamiento amigable a herramientas que están modificando rápidamente diferentes aspectos de la vida cotidiana.

En ese sentido, la propuesta busca que la edad no constituya una barrera para experimentar, aprender y apropiarse de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

El PEAM realizó un encuentro informativo en el SUM de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE), como instancia de presentación de estas propuestas vinculadas con inteligencia artificial y adultos mayores.

Los interesados en obtener mayor información pueden dirigirse al Programa Educativo de Adultos Mayores, ubicado en avenida Belgrano Sur 1912, o comunicarse por WhatsApp al 3856971570; o bien al teléfono (385) 4509534, interno 1036.