Inquietud creciente por ruidos y peleas en el corredor Balcarce de Salta

La comunidad de Balcarce en Salta se encuentra alarmada por el aumento de ruidos y peleas, lo que ha suscitado denuncias por parte de los vecinos ante la falta de medidas efectivas.

Hoy 01:20

La situación en el corredor Balcarce de Salta ha generado una creciente inquietud entre los residentes, quienes han expresado su descontento por los constantes ruidos y peleas en la zona. Desde que se difundieron imágenes del violento episodio ocurrido en la madrugada del martes, los vecinos han hecho sonar la alarma sobre lo que consideran un problema recurrente. Sara, una vecina de la cuadra, manifestó su frustración al respecto, señalando que esto no era un hecho aislado, sino más bien una situación que se ha vuelto prácticamente cotidiana.

La vecina comentó: "Yo ya hice la denuncia, son las 5 de la mañana y no se puede dormir. De lunes a lunes está la música. Yo vivo acá hace 53 años y es la primera vez que pasa esto". La preocupación de Sara refleja la opinión de muchos otros residentes que sienten que sus derechos a la tranquilidad y al descanso están siendo vulnerados por la actividad de locales nocturnos que operan en la zona.

La situación se ha vuelto tan crítica que los vecinos han formado un grupo y están organizando denuncias colectivas. Sara, en su relato, expresó: "Esto eran peñas y ahora hicieron boliches, yo nunca hice denuncia pero ahora estoy sacada de lo que no podemos dormir". Estas declaraciones subrayan la transformación del corredor Balcarce, que ha pasado de ser un sitio de encuentro cultural a un foco de disturbios y violencia.

Los residentes han notificado que las actividades ruidosas no solo ocurren durante el fin de semana, sino que se extienden a lo largo de toda la semana, lo que ha llevado a la comunidad a cuestionar la regulación y supervisión de los locales nocturnos en la zona. "A las 2.30 de la mañana iba a llamar a la policía de nuevo, para decirle '¿Qué es esto?' Es un martes, a mí no me interesa un viernes o sábado, tienen derecho a trabajar, pero no así de lunes a lunes, no se puede dormir en la cuadra", añadió Sara, enfatizando la necesidad de un diálogo más efectivo entre los propietarios de los establecimientos y los residentes.

El malestar de los vecinos se ha intensificado debido a la percepción de desprotección por parte de las autoridades locales. Muchos sienten que sus quejas no están siendo atendidas de manera adecuada, lo que ha llevado a una sensación de desasosiego en la comunidad. La situación actual plantea un desafío significativo para las autoridades municipales, que deberán encontrar un equilibrio entre el desarrollo comercial y el bienestar de los habitantes del área.

Por otro lado, se espera que la situación genere un debate más amplio sobre la regulación de los locales nocturnos en Salta. La comunidad ha comenzado a organizar reuniones para discutir posibles soluciones y estrategias que permitan recuperar la paz y la tranquilidad en el corredor Balcarce. La participación activa de los ciudadanos en este proceso será crucial para lograr un cambio significativo.

En este contexto, es fundamental que las autoridades escuchen las preocupaciones de los vecinos y tomen medidas efectivas para abordar los problemas de ruido y violencia. La seguridad y la calidad de vida de los residentes deben ser una prioridad en la agenda pública, y es vital que se implementen políticas que garanticen un entorno seguro y placentero para todos.