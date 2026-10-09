Un hombre es asesinado en la finca Guayacán en Fraile Pintado

El asesinato de José Salazar en la finca Guayacán de Fraile Pintado ha desatado una investigación por homicidio simple y lesiones graves, con dos detenidos relacionados con el caso.

Hoy 02:17

El trágico suceso que tuvo lugar en la finca Guayacán el domingo 4 de octubre ha dejado consternada a la comunidad de Fraile Pintado. José Edmundo Salazar, un hombre de 37 años, fue encontrado sin vida tras haber sido apuñalado en un ataque que se investiga como un homicidio simple y lesiones graves. Sara Fernández, hermana de la víctima, relató en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy los momentos devastadores que vivió al recibir la noticia del fallecimiento de su hermano.

Según el relato de Fernández, el capataz de la finca llegó a su casa entre las 6:20 y 6:25 para informarle que su hermano estaba muerto, asegurando que no respiraba. Este testimonio pone de manifiesto la gravedad del ataque que sufrió Salazar, quien, según se indica, fue apuñalado por dos hombres en la madrugada. La autopsia realizada el miércoles en el Centro Judicial de San Pedro confirmará las causas de su muerte.

El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando Salazar fue agredido por los dos sujetos, quienes posteriormente huyeron del lugar. La Fiscalía de Investigación Penal San Pedro Nº 3, bajo la dirección de Ernesto Lían Resúa, está a cargo de la investigación, la cual ha avanzado considerablemente en las últimas horas.

Dos hombres, hermanos de 35 y 37 años de apellido Alfaro, han sido detenidos y están siendo interrogados por su posible conexión con el asesinato. La familia de Salazar ha expresado su preocupación por la aparente demora en la asistencia médica tras el ataque, lo que podría haber influido en el desenlace fatal.

Durante la reconstrucción de los hechos, Fernández mencionó un testimonio de una mujer que vio a su hermano tendido en la ruta provincial N° 20. Este testimonio refuerza la hipótesis de que la asistencia no fue inmediata, generando dudas sobre la respuesta ante la emergencia. La comunidad espera respuestas claras sobre las circunstancias que rodearon el ataque y la posterior atención a la víctima.

Los testigos han indicado que los agresores se habrían retirado a caballo hacia la finca Marta, lo que ha complicado aún más la investigación. La rápida identificación y detención de los sospechosos es crucial para esclarecer el caso y proporcionar justicia a la familia de Salazar.

Según información extraída de las fuentes cercanas a la pesquisa, el cuerpo de Salazar fue trasladado a la morgue del Centro Judicial para realizar las diligencias correspondientes. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una puñalada en la espalda, aunque también se encontraron múltiples heridas en la cabeza, lo que indica la brutalidad del ataque. La comunidad de Fraile Pintado clama por justicia y una pronta resolución de este trágico caso.