Crítica de "Las ciegas hormigas"

Sobrio western vasco dirigido por Igor Legarreta que transforma la fiebre del oro del Salvaje Oeste en una oscura fábula anticapitalista que mancha de negro carbón las manos de quienes tienen la sartén por el mango.

Hoy 07:56

Por Fran Chico

Para Fotogramas

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"Todo tiene dueño". Un mantra que se repite durante toda la película. Por supuesto las cosas materiales, como el carbón. Pero también los árboles del bosque, las piedras del campo y, cómo no, los propios seres humanos. Tu dueño puede ser otra persona, alguien con más poder, o más dinero, que tú. Pero también el hambre o el frío, como le ocurre al protagonista de esta historia, un contenido Urko Olazabal que no necesita grandes aspavientos para transmitir la impotencia y la rabia que le produce tener en sus manos la solución al invierno para toda su familia y no poder usarla.

Como si de una película de atracos se tratase, una cosa es hacerse con el botín y otra poder colocarlo sin levantar sospechas de los rivales y, sobre todo, de una Guardia Civil liderada por un Carlos Santos metódico, gélido como el puerto de Algorta en los años 30, marioneta útil del sistema al igual que el Christoph Waltz de 'Malditos bastardos' . Este sobrio western vasco transforma la fiebre del oro del Salvaje Oeste en una oscura fábula anticapitalista que mancha de negro carbón las manos de quienes tienen la sartén por el mango.

Para los que harían cualquier cosa por los suyos, menos perder la dignidad.