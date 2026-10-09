Ravier: “El kirchnerismo está más débil y no va a poder romper el modelo”

El vocero presidencial sostuvo que la oposición perdió fuerza y aseguró que no logrará revertir el rumbo impulsado por el Gobierno. Además, defendió el DNU 70/2023, habló de la reelección de Javier Milei y cuestionó a Axel Kicillof.

Hoy 08:04

El vocero presidencial, Adrián Ravier, apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que el espacio opositor atraviesa un momento de mayor debilidad política, por lo que consideró que no podrá frenar las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

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“El kirchnerismo quiere romper el modelo, pero no va a ocurrir porque la gente ya eligió otra cosa”, sostuvo durante una entrevista, en la que analizó el escenario político de cara a 2027.

En esa línea, Ravier afirmó que el kirchnerismo “está más débil” y aseguró que no logrará dejar sin efecto el DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo.

El funcionario destacó la representación parlamentaria de La Libertad Avanza, el vínculo con gobernadores y el acompañamiento de bloques aliados. “Hay diálogo”, afirmó al referirse a las negociaciones que mantiene el oficialismo.

Universidades y discapacidad

Ravier también se refirió a la Ley de Financiamiento Universitario y defendió la postura adoptada por el Gobierno en la disputa judicial.

“Acá hay un problema fiscal serio, hay un intento político de la oposición de romper el equilibrio fiscal y hay un Gobierno que le pide a la Justicia que interceda”, manifestó.

Según sostuvo, “en el medio de esa disputa no hay un incumplimiento de la ley” y todavía existen instancias judiciales pendientes.

En materia de discapacidad, volvió a cuestionar al kirchnerismo al señalar que hizo “un uso político de la discapacidad” mediante el otorgamiento de pensiones no contributivas y asignaciones.

El vocero reconoció que el proceso de auditorías todavía presenta problemas y dificultades operativas, aunque aseguró que quienes efectivamente tengan derecho a las prestaciones las conservarán.

Bullrich y la reelección de Milei

Consultado sobre el escenario electoral de 2027, Ravier sostuvo que Patricia Bullrich trabaja para la reelección de Javier Milei.

“Patricia Bullrich trabaja para que Milei sea reelecto”, afirmó, y agregó que la dirigente quiere que el proyecto político continúe y considera al Presidente como el principal referente del espacio.

Sobre las diferencias internas dentro del oficialismo, relativizó las tensiones y expresó: “Los liberales no somos manada”.

También se mostró optimista respecto del acompañamiento de sectores aliados para uno de los objetivos políticos del Gobierno: eliminar las PASO.

Las críticas a Axel Kicillof

Durante la entrevista, Ravier también se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien recordó por su paso por la Universidad de Buenos Aires.

“Puedo decir con certeza que él, por lo menos en su formación, es marxista y tiene una posición comunista”, sostuvo el vocero, quien además cuestionó sus posiciones sobre la propiedad privada, la economía de mercado y el rol del Estado.

Aunque evitó repetir la definición de “anticristo” utilizada anteriormente por el ministro de Economía, Luis Caputo, Ravier aseguró que las ideas representadas por Kicillof “llevaron a la Argentina al infierno”.

De esta manera, el vocero volvió a plantear que la principal disputa de los próximos meses estará centrada en la continuidad del programa político y económico del Gobierno frente a los intentos de la oposición por modificarlo.