Aldosivi recibe a Sarmiento en un duelo clave por la permanencia

El Tiburón está en zona de descenso y necesita sumar de a tres para mantener viva la ilusión de salvarse. El Verde, por su parte, buscará afianzarse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Hoy 07:12

Aldosivi y Sarmiento se enfrentarán este viernes, desde las 14.30, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto local afrontará un compromiso determinante en su lucha por mantener la categoría, mientras que los visitantes intentarán consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

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El Tiburón atraviesa una situación comprometida en la tabla anual, donde acumula apenas 16 puntos y se encuentra a seis unidades de Deportivo Riestra, su rival más cercano en la pelea por la permanencia. Con solo 15 puntos en disputa, el equipo dirigido por Javier Sanguinetti necesita una victoria para seguir con posibilidades de evitar el descenso.

En su última presentación, Aldosivi cayó por 1-0 frente a Huracán en Parque Patricios, dejando escapar una oportunidad importante ante un rival que llegaba con varias bajas. En sus cinco compromisos más recientes, el conjunto marplatense consiguió dos triunfos y sufrió tres derrotas.

Por su parte, Sarmiento llega con un panorama más favorable, aunque con menos rodaje debido a la postergación de su encuentro frente a River, correspondiente a la fecha 11, que fue reprogramado para el miércoles 14 de octubre.

Pese a tener un partido pendiente, el equipo de Facundo Sava ocupa el séptimo puesto de la Zona B con 16 puntos, dentro de los lugares que otorgan la clasificación a los octavos de final. Una victoria en Mar del Plata le permitiría escalar posiciones y acercarse a su objetivo de disputar la siguiente instancia del campeonato.

Las posibles formaciones de Aldosivi y Sarmiento

Aldosivi: Ignacio Chicco; Brian Cufré, Santiago Moya, Leonardo Sigali, Rodrigo González; Nicolás Gaitán, Nicolás Linares, Lucas Castro, Martín García; Felipe Anso y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Sarmiento: Thyago Ayala; Ulises Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Hora, TV y árbitros de Aldosivi vs. Sarmiento

El encuentro comenzará a las 14.30 y será televisado en vivo por TNT Sports. Luis Lobo Medina será el árbitro principal, mientras que Álvaro Carranza estará a cargo del VAR.

El escenario será el estadio José María Minella, donde Aldosivi intentará hacerse fuerte como local y conseguir tres puntos fundamentales para mantener sus esperanzas de permanencia en Primera División.