Con el objetivo de asentarse en playoffs, Gimnasia y Atlético Tucumán se enfrentan en La Plata

El Lobo buscará volver al triunfo después de tres empates consecutivos, mientras que el Decano intentará recuperarse de su última derrota y acercarse a los puestos de clasificación. Jugarán este viernes desde las 18 en La Plata.

Hoy 08:22

Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes, desde las 18, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final, en un encuentro que tendrá objetivos importantes para los dos conjuntos.

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El Lobo llega con una racha de tres empates consecutivos, el último de ellos frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, donde consiguió rescatar un 1-1 gracias a un gol de Agustín Colazo cuando faltaban apenas cuatro minutos para el cierre del partido.

Con ese resultado, Gimnasia se ubica sexto en la Zona B con 18 puntos y noveno en la tabla anual, posiciones que por el momento le permiten mantenerse en zona de clasificación a los playoffs y a la Copa Sudamericana, dos de sus principales objetivos para el cierre de la temporada.

Por su parte, Atlético Tucumán buscará recuperarse de una dolorosa derrota por 3-2 frente a Barracas Central en el estadio Monumental José Fierro. El equipo dirigido por Julio César Falcioni había conseguido igualar el marcador sobre los 45 minutos del segundo tiempo, pero Nicolás Orsini apareció en la última jugada para darle la victoria al Guapo.

Actualmente, el Decano ocupa el décimo puesto de la Zona B con 13 unidades y necesita sumar de a tres para acercarse a los lugares de clasificación. Un triunfo en La Plata le permitiría meterse nuevamente en la pelea por un lugar entre los ocho mejores del grupo.

Además, el conjunto tucumano tiene otro compromiso importante en el horizonte: el miércoles 28 de octubre enfrentará a Platense por las semifinales de la Copa Argentina, con la posibilidad de alcanzar la final del certamen por segunda vez en su historia.

Las posibles formaciones de Gimnasia y Atlético Tucumán

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola, Julián Fernández; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.