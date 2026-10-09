Osvaldo Granados analizó la exposición de Alberto Ades y advirtió sobre el atraso cambiario

En su columna para Radio Panorama, el periodista repasó los planteos del economista ante el Gabinete nacional y señaló los desafíos de la Argentina para mejorar la productividad, atraer inversiones y sostener la estabilidad económica.

Hoy 08:28

El periodista Osvaldo Granados analizó en su columna para Radio Panorama la exposición del economista Alberto Ades ante el Gabinete de Javier Milei y puso el foco en el atraso cambiario, la productividad y las condiciones necesarias para atraer inversiones.

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"Ayer habló una persona muy importante en el mundo, tiene mucho prestigio, Alberto Ades, que dio una masterclass. Tuvo que ir todo el gabinete, muchos economistas, pero no fue Caputo. Dio parte de enfermo, pero a la noche estaba en televisión. No sé si le tiene envidia", comentó Granados, en referencia a la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro.

El periodista destacó que uno de los ejes centrales de la exposición fue la necesidad de aumentar la productividad por trabajador y generar condiciones para que ingresen dólares al país.

"Lo primero que dijo y es interesante es la inversión, que entren dólares y que aumente la productividad por trabajador. El dólar no se puede correr porque primero hay que ganar en productividad, si no se toca en un par de meses se va a los precios y van a tener que devaluar", sostuvo.

Granados también comparó la situación actual con la de 2017, cuando el atraso cambiario se financió mediante el endeudamiento externo. "En 2017 hubo un atraso que se financió con deuda del exterior, que hoy lo sostiene el superávit energético", señaló.

En esa línea, advirtió que la Argentina seguirá siendo un país caro en dólares. "Dijo que vamos a seguir siendo un país caro en dólares. El dólar está atrasado y no se lo puede tocar", expresó.

La credibilidad, clave para atraer inversiones

Otro de los puntos centrales del análisis fue la necesidad de generar confianza para impulsar las inversiones. Según Granados, el orden fiscal constituye un factor importante, pero no alcanza por sí solo para garantizar la llegada de capitales.

"Para la inversión hay un tema de credibilidad, hay orden fiscal, pero está claro que para atraerlas se tiene que haber credibilidad. Se tiene que hacer reformas y habrá elecciones donde se debaten dos problemas totalmente diferentes", afirmó.

De esta manera, el análisis puso de relieve los desafíos del Gobierno nacional para sostener la estabilidad económica, mejorar la competitividad y atraer inversiones, en un contexto en el que una eventual corrección cambiaria también plantea el riesgo de trasladarse a los precios.