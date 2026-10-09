Impactante aluvión en Santiago de Chile: calles convertidas en ríos, autos arrastrados y seis heridos

Las intensas lluvias provocaron un violento aluvión en Las Condes, donde el agua y el barro arrastraron vehículos, inundaron viviendas y centros de salud y obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia. El presidente José Antonio Kast declaró zona de catástrofe.

Hoy 08:43

Un fuerte aluvión sorprendió este jueves a Santiago de Chile, principalmente a la comuna de Las Condes, luego de intensas precipitaciones que activaron quebradas y provocaron el desborde de grandes cantidades de agua, barro y sedimentos.

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Las imágenes difundidas durante la emergencia mostraron calles completamente anegadas, autos y colectivos arrastrados por la corriente, árboles desplazados y viviendas afectadas en sectores cercanos a San Carlos de Apoquindo.

Según el balance difundido por las autoridades, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor, mientras que Bomberos asistió a más de mil personas y estimó en alrededor de 200 hectáreas la superficie comprometida por el agua y el barro.

El torrente también ingresó en centros médicos y otros edificios de la zona. Entre las instalaciones afectadas se encuentran clínicas del sector, mientras que los equipos de emergencia debieron desplegar rescates y tareas de evacuación.

Ante la magnitud del fenómeno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento de sus compañías y movilizó numerosos efectivos y vehículos para responder a las emergencias.

Kast declaró zona de catástrofe

Por la gravedad de la situación, el presidente José Antonio Kast instruyó declarar zona de catástrofe a Las Condes, una medida destinada a facilitar la movilización de recursos y acelerar la respuesta estatal frente a los daños.

Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en diez comunas de la Región Metropolitana, ante el riesgo de nuevos aluviones y remociones en masa.

Las autoridades recomendaron evitar las zonas precordilleranas y varios sectores de Las Condes mientras continuaban las tareas de rescate, limpieza y evaluación de daños.

El fenómeno se produjo de manera muy rápida. Desde Senapred explicaron posteriormente que se trató de un evento súbito, lo que dificultó emitir una alerta preventiva antes de que el aluvión descendiera hacia las zonas urbanizadas.

El operativo continuó durante la noche y la mañana siguiente, mientras las autoridades monitoreaban quebradas y cursos de agua ante la posibilidad de nuevos episodios.