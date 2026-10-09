Taylor Swift volverá a los escenarios con una actuación especial en una gala de Hollywood

La cantante se presentará el 17 de octubre en un evento benéfico en Los Ángeles que reunirá a figuras del cine y recaudará fondos para preservar y difundir la historia del séptimo arte.

Hoy 08:39

Taylor Swift volverá a presentarse en vivo en una gala vinculada a la industria cinematográfica de Hollywood. La artista será la encargada de cerrar la sexta edición de la gala del Museo de la Academia de Hollywood, prevista para el próximo 17 de octubre en Los Ángeles.

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El evento tiene como objetivo recaudar fondos para las actividades del museo, que incluyen exposiciones, proyecciones, programas educativos y proyectos de preservación cinematográfica.

Según informó Variety, la participación de Swift fue anunciada esta semana. Por el momento, no se confirmó qué canciones integrarán su presentación, aunque existe la posibilidad de que interprete material vinculado con su trabajo en el cine.

La actuación también despierta expectativas por la relación de la cantante con la industria audiovisual. En los últimos años, Swift amplió su actividad más allá de la música y desarrolló proyectos como directora, además de llevar sus giras a la pantalla grande.

La gala distinguirá a tres figuras destacadas del cine. Charlize Theron recibirá el Icon Award, Colman Domingo será reconocido con el Vantage Award y el cineasta John Carpenter obtendrá el Luminary Award por sus contribuciones al séptimo arte.

La participación de Swift sumará un atractivo musical a una velada que reúne a artistas, cineastas y otras personalidades de Hollywood. La recaudación permitirá sostener las exposiciones, las actividades educativas y las proyecciones públicas de la institución.

Uno de los interrogantes es qué canciones elegirá Swift para la presentación. Entre las posibilidades aparece "I Knew It, I Knew You", su tema para Toy Story 5, aunque por el momento no se anunció oficialmente el repertorio.

De esta manera, la cantante volverá a ocupar el centro de la escena en un evento que combina música, cine y recaudación benéfica, en una nueva muestra de los vínculos entre su carrera artística y la industria audiovisual.