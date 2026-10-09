River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto con la obligación de ganar para meterse en playoffs

El Millonario buscará recuperarse de la derrota ante Huracán y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación a las copas internacionales. El encuentro se disputará este sábado, desde las 21.30, en el Monumental.

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River enfrentará este sábado a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.30, en el estadio Monumental, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita volver al triunfo para mantener sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2027, mientras que el conjunto cordobés atraviesa una situación crítica en la lucha por la permanencia.

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El Millonario llega golpeado tras la derrota por 2-1 frente a Huracán, resultado que interrumpió una racha de tres victorias consecutivas desde la llegada de Ponzio al banco de suplentes. Aquel traspié, sumado al partido pendiente de la fecha 11, dejó al conjunto de Núñez en el noveno puesto de la Zona B y en la décima posición de la tabla anual, fuera de los lugares de clasificación a los playoffs y a las competencias internacionales.

Actualmente, River se encuentra a ocho puntos de Argentinos Juniors, último equipo que estaría obteniendo un boleto a la próxima Libertadores. Sin embargo, esa diferencia podría reducirse a cinco unidades si consigue imponerse en su compromiso pendiente frente a Sarmiento.

Otra alternativa para acceder al máximo certamen continental sería consagrarse campeón del Torneo Clausura, aunque primero deberá ingresar entre los ocho mejores de su zona y superar las instancias eliminatorias.

En cuanto al armado del equipo, Leonardo Ponzio analiza realizar una modificación en la formación titular. Thiago Almada todavía no se encuentra completamente recuperado del desgarro en el cuádriceps izquierdo y el cuerpo técnico apunta a que pueda regresar frente a Sarmiento.

Ante esta situación, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra compiten por un lugar desde el arranque, mientras que el resto del equipo sería el mismo que comenzó el encuentro ante Huracán.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un presente muy complicado. El conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello ocupa el último puesto de su zona con apenas seis puntos y se encuentra seriamente comprometido tanto en la tabla de promedios como en la anual.

El equipo cordobés viene de perder 2-1 ante Racing como local y no consigue una victoria desde la primera fecha del campeonato, cuando derrotó por 1-0 a Tigre. Para visitar el Monumental, Forestello no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones respecto del último encuentro.

Las posibles formaciones de River y Estudiantes de Río Cuarto

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello