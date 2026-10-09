Bullying en La Banda: "Le pido a los padres que hablen que le expliquen a sus hijos el daño que generan"

La madre de la adolescente que fue víctima de hostigamiento por parte de sus excompañeros, habló sobre la difusión de imágenes pornográficas falsas creadas con IA. Cuestionó la falta de medidas de las autoridades y pidió a las familias que hablen con sus hijos.

Hoy 10:29

"Como madre me indigna que la víctima sea la que tenga que huir", expresó Adriana Sayago en diálogo con Radio Panorama, al referirse al hostigamiento que sufrió su hija adolescente por parte de excompañeros y que, según denunció, continúa pese a que la joven cambió de institución educativa.

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La mujer contó que su hija comenzó este año en otro colegio de la ciudad Capital, pero que las situaciones de acoso no cesaron. En los últimos días, además, se enteraron de que circulaban imágenes de la adolescente alteradas con inteligencia artificial para simular contenido pornográfico, lo que motivó una nueva denuncia.

"Desde ayer nos enteramos de que están circulando estas fotos y por eso denunciamos para frenar la situación. Nos enteramos por las redes sociales, tengo las fotos que realizaron con inteligencia artificial. Espero que la Justicia haga algo", manifestó.

Sayago explicó que, cuando realizaron una denuncia anterior, la Policía les recomendó no acudir al establecimiento educativo porque las autoridades iban a intervenir. Sin embargo, aseguró que desde el colegio no se tomaron medidas para frenar el acoso, el bullying y los maltratos que, según su testimonio, padecía su hija.

La madre también describió otras formas de hostigamiento, como la creación de stickers y la circulación de contenidos en canales cerrados de WhatsApp. "Son cosas que la afectan porque es una adolescente, en crecimiento y desarrollo", señaló.

El pedido a los padres y a la Justicia

Durante la entrevista, Sayago hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos frente a las conductas de sus hijos, especialmente cuando se utilizan herramientas digitales para humillar o exponer a otras personas.

"Los adultos deben hacerse cargo, pero los chicos con 15 años ya tienen conocimiento y dimensión de lo que hacen. El tutor tiene que saber lo que hace su hijo", sostuvo.

La mujer pidió que las autoridades judiciales actúen para frenar la circulación de las imágenes y evitar que la situación continúe afectando a su hija y a su familia.

"Le pido a los padres que hablen, que les expliquen a sus hijos el daño que generan en la otra parte", remarcó.

Finalmente, advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial para producir contenidos destinados a perjudicar a otras personas. "La inteligencia artificial se puede usar de manera fructífera y no para hacer daño. A los padres, que piensen y estén presentes", concluyó.