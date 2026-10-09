Los 10 futbolistas más caros del mundo: quiénes lideran el ranking y qué lugar ocupan los argentinos

Transfermarkt actualizó las cotizaciones de las principales figuras del fútbol mundial. Lamine Yamal y Erling Haaland comparten el primer puesto, mientras que Enzo Fernández es el argentino mejor ubicado, aunque quedó fuera del top 10.

Hoy 09:17

El mercado del fútbol internacional volvió a mostrar movimientos importantes tras la última actualización de Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado de futbolistas. El nuevo ranking tiene a Lamine Yamal y Erling Haaland como los jugadores más valiosos del planeta, mientras que una de las principales novedades es la ausencia de representantes argentinos entre los diez primeros puestos.

El delantero del Barcelona y el goleador del Manchester City encabezan la clasificación con 220 millones de euros cada uno. Detrás aparece Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, con una cotización de 200 millones de euros.

Uno de los grandes protagonistas de la actualización es Michael Olise, extremo francés del Bayern Múnich, quien alcanzó una valoración de 180 millones de euros y se ubicó en el cuarto puesto. Su crecimiento fue notable, ya que en octubre de 2025 estaba cotizado en 130 millones.

El futbolista francés viene de una temporada destacada, en la que fue reconocido como el mejor jugador de la Bundesliga y consiguió siete asistencias durante el Mundial 2026, además de posicionarse entre los candidatos al Balón de Oro.

Por detrás aparecen Jude Bellingham, del Real Madrid, con 160 millones de euros, y Pedri, del Barcelona, con 150 millones. Los siguientes tres lugares pertenecen a futbolistas del Paris Saint-Germain: João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha, todos valorados en 140 millones.

El décimo puesto quedó en manos de Vinicius Junior, cuya cotización descendió a 130 millones de euros. El brasileño llegó a estar valorado en 200 millones entre 2024 y 2025, pero perdió 70 millones de euros en menos de dos años.

El ranking de los 10 futbolistas más valiosos del mundo

Puesto

Jugador

Valor de mercado

1°

Lamine Yamal

€220 millones

1°

Erling Haaland

€220 millones

3°

Kylian Mbappé

€200 millones

4°

Michael Olise

€180 millones

5°

Jude Bellingham

€160 millones

6°

Pedri

€150 millones

7°

João Neves

€140 millones

7°

Khvicha Kvaratskhelia

€140 millones

7°

Vitinha

€140 millones

10°

Vinicius Junior

€130 millones



Enzo Fernández, el argentino mejor ubicado

Una de las particularidades del nuevo listado es que ningún futbolista argentino logró ingresar entre los diez primeros puestos. El que más cerca quedó fue Enzo Fernández, quien ocupa el undécimo lugar con una valoración de 120 millones de euros.

El mediocampista de la Selección Argentina recibió su primera actualización de mercado desde su llegada al Manchester City, club que lo incorporó procedente del Chelsea por 145 millones de euros.

En el ranking global, Enzo comparte su cotización con Yan Diomande, Désiré Doué, Elliot Anderson, Morgan Rogers y Declan Rice.

Otro de los argentinos destacados es Julián Álvarez, valorado en 110 millones de euros. El delantero del Atlético de Madrid aparece entre los futbolistas sudamericanos más cotizados, pese a una reducción en su valoración.

También integran el grupo de los quince jugadores sudamericanos más valiosos Lautaro Martínez, con 85 millones de euros; Nicolás Paz, con 80 millones; y Alexis Mac Allister, con 70 millones.

Entre los representantes de otros países de la región sobresalen Moisés Caicedo, del Chelsea, con 100 millones de euros, y Willian Pacho, del PSG, con 80 millones. Este último se destaca como uno de los defensores sudamericanos de mayor valor de mercado.

Por otra parte, el once ideal sudamericano elaborado por Transfermarkt reúne a tres futbolistas argentinos y tres ecuatorianos, con una cotización conjunta cercana a los 900 millones de euros, reflejando el peso de los jugadores de la región en el mercado internacional.