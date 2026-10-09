Delincuente robó un celular, intentó escapar y terminó reducido por los vecinos

El hecho ocurrió en el barrio 25 de Mayo, La Banda. El acusado, de 31 años, habría forcejeado con una mujer de 48 para quitarle el teléfono. Su acompañante escapó en moto y vecinos lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Hoy 11:11

Un hombre de 31 años fue reducido por vecinos luego de protagonizar un robo en el barrio 25 de Mayo Ampliación 540 Viviendas, de la ciudad de La Banda.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15.45 del jueves, cuando una mujer de 48 años fue abordada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información aportada, uno de los ocupantes descendió del rodado y forcejeó con la víctima para arrebatarle su teléfono celular.

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes intervinieron rápidamente y lograron darle alcance antes de que pudiera escapar.

Mientras tanto, el hombre que conducía la motocicleta se dio a la fuga, dejando a su acompañante en el lugar.

Los vecinos lograron reducir al acusado y lo mantuvieron retenido hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 56, quienes se hicieron cargo del procedimiento.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso fue identificado como Mario Armando Tevez.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de la Circunscripción Banda y Robles, a cargo del fiscal de turno Nicolás Santillán.