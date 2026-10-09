Qué necesita Güemes este fin de semana para evitar el descenso al Federal A

El Gaucho afronta una fecha decisiva en la Primera Nacional y depende de otros resultados para seguir con chances de mantener la categoría.

Hoy 11:07

Güemes se prepara para afrontar uno de los fines de semana más determinantes de su historia reciente. El conjunto santiagueño atraviesa una situación crítica en la Primera Nacional y necesita una combinación de resultados para evitar que se concrete su descenso al Federal A, cuando todavía restan cuatro fechas para el cierre del campeonato.

El equipo dirigido por Mario Gómez se encuentra en el último puesto de la tabla con 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y 19 derrotas. Por encima aparecen Chacarita, con 33 unidades, y Patronato, con 34, dos rivales directos en la lucha por la permanencia.

La diferencia de diez puntos respecto de Chacarita, con apenas 12 unidades en juego, obliga al Gaucho a conseguir resultados favorables y esperar que sus competidores dejen puntos en el camino.

Qué resultados necesita Güemes para seguir con vida

El primer partido que deberá seguir de cerca el conjunto santiagueño será el de Chacarita frente a Almagro, programado para este sábado desde las 15.30.

Si el Funebrero consigue una victoria, alcanzará los 36 puntos y dejará a Güemes sin posibilidades matemáticas de alcanzarlo, por lo que el descenso quedaría confirmado antes de que el Gaucho salga a jugar su compromiso frente a Patronato.

En cambio, si Chacarita empata o pierde, el equipo santiagueño conservará sus posibilidades de permanencia, aunque estará obligado a ganar en Paraná.

La ecuación para Güemes es concreta: necesita que Chacarita no gane el sábado y después derrotar a Patronato el domingo. Cualquier otro resultado en su propio partido determinará la pérdida de la categoría.

En caso de conseguir los tres puntos, el Gaucho llegará a 26 unidades y podrá extender la definición a las últimas tres jornadas. Si además Chacarita pierde, la distancia se reducirá a siete puntos, con nueve todavía disponibles.

Cuándo juega Güemes ante Patronato

El conjunto santiagueño visitará a Patronato este domingo 11 de octubre, en Paraná, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

El compromiso representa una oportunidad para descontarle puntos directamente a uno de los equipos involucrados en la pelea por evitar el descenso.

Además, Güemes llega golpeado después de perder por 1-0 frente a Colegiales en el estadio Arturo Jiya Miranda, resultado que profundizó su complicada situación en la tabla de posiciones.

Los partidos que le quedan a Güemes

Después de enfrentar a Patronato, el Gaucho deberá recibir a Almagro, visitar a Deportivo Maipú y cerrar la temporada como local frente a Temperley.

El margen de error es prácticamente inexistente. Güemes necesita ganar todos los partidos que le quedan y esperar resultados favorables de sus rivales directos para sostener sus posibilidades de permanencia.

Este fin de semana podría marcar el desenlace de una temporada difícil para el conjunto santiagueño, que buscará prolongar la esperanza de continuar en la Primera Nacional.