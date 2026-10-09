Bajo la atenta mirada de Güemes, Chacarita visita a Almagro en un duelo clave por la permanencia

El Funebrero jugará este sábado desde las 15.30 por la fecha 33 de la Primera Nacional. El Gaucho estará pendiente del resultado, ya que una victoria del conjunto de San Martín decretará su descenso al Federal A antes de enfrentar a Patronato.

Hoy 00:00

La pelea por la permanencia en la Primera Nacional tendrá este sábado un capítulo decisivo y Güemes será uno de los principales interesados en lo que ocurra entre Almagro y Chacarita. Desde las 15.30, el Funebrero visitará al Tricolor en el estadio Tres de Febrero, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 que podría definir anticipadamente el futuro del conjunto santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación del Gaucho es extremadamente delicada. Con 23 puntos y ubicado en el último lugar de la Zona B, Güemes se encuentra a diez unidades de Chacarita, que suma 33 y es su rival directo en la lucha por evitar el descenso. Con apenas cuatro jornadas por disputarse, el margen de error es prácticamente inexistente.

Por ese motivo, todas las miradas estarán puestas en lo que suceda este sábado en José Ingenieros. Si Chacarita consigue una victoria ante Almagro, llegará a los 36 puntos y dejará a Güemes sin posibilidades matemáticas de alcanzarlo, ya que al conjunto santiagueño solamente le quedarían 12 unidades por disputar.

De esta manera, un triunfo del Funebrero decretaría automáticamente el descenso del Gaucho al Torneo Federal A, incluso antes de que dispute su compromiso del domingo frente a Patronato en Paraná.

Qué resultado necesita Güemes en el partido de Chacarita

Para mantener viva la ilusión de continuar en la segunda categoría del fútbol argentino, Güemes necesita que Chacarita empate o pierda frente a Almagro.

Cualquiera de esos dos resultados le permitiría al equipo santiagueño llegar con posibilidades matemáticas al encuentro del domingo, aunque allí también estará obligado a ganar.

En caso de que el Funebrero pierda y Güemes consiga imponerse ante Patronato, la diferencia entre ambos se reducirá a siete puntos, con nueve unidades todavía en juego.

Si Chacarita empata, también se mantendrá abierta la posibilidad matemática, aunque la situación del conjunto santiagueño continuará siendo muy complicada.

Un fin de semana que puede definir el futuro del Gaucho

Mientras Chacarita buscará conseguir tres puntos fundamentales para asegurar su permanencia, Güemes deberá esperar una mano de Almagro para evitar que su destino quede sentenciado este sábado.

El equipo santiagueño recién saldrá a la cancha el domingo, cuando visite a Patronato desde las 16, en otro enfrentamiento decisivo por la permanencia.

La ecuación es clara: primero necesita que Chacarita no gane y después deberá vencer a Patronato para prolongar la definición hasta las últimas fechas del campeonato.

Así, sin jugar, Güemes vivirá una tarde cargada de tensión, con la mirada puesta en José Ingenieros y la esperanza de que el resultado le permita seguir luchando por su lugar en la Primera Nacional.