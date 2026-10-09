Tras su despedida de la Selección Argentina, Messi marcó por duplicado en la victoria del Inter Miami

Las Garzas golearon por 4 a 0 ante DC United en el Nu Stadium en una nueva presentación por la MLS.

Hoy 22:40

Lionel Messi volvió a demostrar que su magia sigue intacta. Apenas cuatro días después de su emotiva despedida de la Selección Argentina en el Monumental, el astro rosarino regresó a las canchas con el Inter Miami y fue protagonista de la contundente victoria por 4-0 frente a DC United, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

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El encuentro se disputó este sábado en el Nu Stadium, donde el conjunto dirigido por Javier Mascherano consiguió un triunfo importante para mantenerse entre los principales protagonistas de la Conferencia Este.

La gran figura del primer tiempo fue Luis Suárez, quien convirtió los primeros dos goles del encuentro y encaminó la victoria del equipo estadounidense. Mientras tanto, Messi ya comenzaba a mostrar destellos de su talento, aunque todavía no había logrado hacerse presente en el marcador.

Sin embargo, en el complemento llegó el momento del capitán argentino. Primero, Suárez lo asistió para que definiera prácticamente debajo del arco y estableciera el 3-0. Más tarde, tras recibir un pase de Rodrigo De Paul, Messi dejó rivales en el camino dentro del área y sacó una definición precisa al palo izquierdo para sellar el 4-0 definitivo.

El rosarino incluso estuvo cerca de completar su triplete, pero uno de sus remates terminó estrellándose contra el palo derecho después de otra destacada jugada individual.

Con este doblete, Messi alcanzó los 23 goles en la temporada y se consolidó como máximo artillero de la MLS. Además, elevó sus impresionantes registros a 934 tantos en su carrera profesional y 104 con la camiseta del Inter Miami.

La actuación tuvo un significado especial por el contexto. El pasado martes, el capitán argentino había vivido una jornada cargada de emociones en el Monumental, donde se despidió de la Albiceleste después de 21 años de historia.

Lejos de tomarse un descanso, Messi regresó rápidamente a Miami, se reincorporó a los entrenamientos el jueves y apenas 48 horas después volvió a ser determinante dentro de una cancha.

Con esta victoria, Inter Miami cortó una racha de cinco partidos sin ganar y consiguió tres puntos fundamentales para mantenerse entre los cuatro primeros equipos de la Conferencia Este, aunque todavía lejos del líder Nashville.

A sus 39 años, Messi sigue demostrando que tiene mucho fútbol por delante. Y aunque su etapa con la Selección Argentina haya llegado a su fin, los hinchas todavía tienen el privilegio de disfrutar de su talento con la camiseta del Inter Miami.