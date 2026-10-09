Tras su despedida de la Selección Argentina, Messi vuelve al Inter Miami para enfrentar a DC United

Las Garzas buscarán cortar una racha de cinco partidos sin ganar en la MLS, con el capitán argentino nuevamente entre sus figuras. El encuentro se disputará este sábado desde las 20.30, en el Nu Stadium.

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Inter Miami recibirá este sábado 10 de octubre a DC United, desde las 20.30, en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) 2026. El equipo de Florida intentará reencontrarse con la victoria en la recta final del campeonato, en un partido que tendrá como principal atractivo el regreso de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina.

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Las Garzas atraviesan un presente irregular en el torneo estadounidense. Acumulan cinco encuentros consecutivos sin ganar, con cuatro empates y una derrota en su última presentación frente a Columbus Crew por 2-1.

Esta racha alejó al conjunto dirigido por Cristian González de la pelea por el liderazgo de la Conferencia Este. Actualmente, Inter Miami ocupa el tercer puesto con 46 puntos, la misma cantidad que New England Revolution y a 14 unidades de Nashville, que encabeza las posiciones.

Sin embargo, el equipo llega con el impulso de haber conquistado recientemente la Campeones Cup frente a Cruz Azul y buscará trasladar esa confianza a la competencia local.

Lionel Messi vuelve a Inter Miami tras despedirse de Argentina

Uno de los principales focos de atención estará puesto en Lionel Messi, quien volverá a vestir la camiseta de Inter Miami después de disputar su último partido con la Selección Argentina.

El capitán argentino cerró su histórica etapa con la Albiceleste el pasado martes 6 de octubre, en la victoria por 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental, donde tuvo una actuación destacada con un gol y dos asistencias.

Ahora, el rosarino concentrará sus esfuerzos en Inter Miami, donde continúa siendo la máxima referencia futbolística. Con 21 goles en la presente temporada de la MLS, Messi se mantiene entre los principales candidatos a conquistar nuevamente el premio al jugador más valioso del campeonato.

Cómo llega DC United al encuentro

Por su parte, DC United también necesita una victoria para mantenerse en la pelea por ingresar a los playoffs. El conjunto de Washington ocupa el undécimo puesto de la Conferencia Este con 30 puntos, a tres unidades de los puestos de clasificación.

El equipo dirigido por René Weiler atraviesa una racha adversa, con apenas una victoria en sus últimos nueve compromisos. Además, lleva cinco encuentros sin ganar como visitante, una tendencia que intentará revertir en su visita a Miami.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró en marzo de este año, cuando Inter Miami se impuso por 2-1 con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

Las posibles formaciones de Inter Miami y DC United

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael; Facundo Mura, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón; Lionel Messi, Luis Suárez y Daniel Pintér. DT: Cristian González.

DC United: Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Kenta Kurokawa; Kimito Nono, Matti Peltola, Hosei Kijima, João Peglow; Jacob Hopkins y Nathan Ordaz. DT: René Weiler.

Inter Miami vs. DC United: hora y dónde ver en vivo

El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 20.30 (hora argentina), en el Nu Stadium, y contará con la transmisión en vivo de Apple TV.

El árbitro del partido todavía no fue confirmado.

Con Messi nuevamente como protagonista, Inter Miami buscará cortar su racha negativa, sumar tres puntos importantes y recuperar terreno en la Conferencia Este, mientras que DC United intentará dar el golpe como visitante para seguir soñando con los playoffs.