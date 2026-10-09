Colapinto quedó a un paso de la SQ3 en Singapur y se mostró optimista: "No estamos lejos"

El piloto argentino terminó 11° en la clasificación para la carrera Sprint, a apenas 94 milésimas de avanzar a la última instancia. Aunque reconoció algunas dificultades con su Alpine, confía en mejorar para la actividad del sábado.

Hoy 11:53

Franco Colapinto completó una positiva clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato mundial. El argentino finalizó en la 11ª posición, a solamente 94 milésimas de conseguir su lugar en la SQ3, y se mostró optimista por el rendimiento de su Alpine en el circuito callejero de Marina Bay.

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Después de una jornada que comenzó con dificultades en la única sesión de entrenamientos libres, el piloto de Pilar consiguió mejorar sus registros y quedó muy cerca de ingresar entre los diez mejores. Sin embargo, reconoció que todavía existen aspectos del monoplaza que deberán ajustarse para afrontar los próximos desafíos del fin de semana.

“Muy cerca. Creo que me estuvo costando al principio de la vuelta un poco. No me siento cómodo con los frenos y con las gomas para arrancar y tener el grip que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y después en el auto. La vuelta fue buena”, expresó Colapinto después de bajarse del Alpine.

El argentino también explicó que las principales complicaciones estuvieron relacionadas con el comportamiento del vehículo en las curvas y la falta de confianza al momento de frenar.

“Me estuvo costando un poco todo el día. El auto se ve bastante desconectado de entrada a mitad de curva y con bastante ida de trompa en mitad de curva. Hay que trabajar para mañana (sábado), creo que hay bastante por mejorar”, sostuvo.

En ese sentido, Colapinto remarcó que pudo asumir riesgos en los sectores más exigentes del trazado, aunque los problemas de frenado le impidieron aprovechar completamente el potencial del auto.

“Los lugares donde hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien. Solo que en curvas un poco boludas me está costando más con las frenadas fuertes, los frenos arrancando la vuelta medio fríos, con todo el tráfico y con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia”, explicó.

Además, agregó: “En la primera que frenás fuerte se va de encima la vuelta y no tuve confianza para parar el auto bien”.

El optimismo de Colapinto para lo que viene

A pesar de haberse quedado a las puertas de la SQ3, el piloto argentino valoró la evolución del Alpine y aseguró que el equipo trabajará para encontrar un mejor rendimiento.

“Hay un par de cosas para trabajar en la noche y mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana”, afirmó.

De esta manera, Colapinto buscará aprovechar las próximas horas junto a sus ingenieros para corregir las dificultades y llegar en mejores condiciones tanto a la carrera Sprint como a la clasificación principal.

A qué hora corre Franco Colapinto este sábado en Singapur

La actividad del Gran Premio de Singapur continuará este sábado 10 de octubre, con dos instancias importantes para el piloto argentino.

La carrera Sprint comenzará a las 6 de la mañana (hora argentina) y se disputará a 21 vueltas, con Colapinto largando desde la undécima posición.

Más tarde, desde las 10, se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio del domingo, que tendrá su largada a las 9 de Argentina.

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