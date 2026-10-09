Vuelve el fútbol europeo: los partidazos del fin de semana y los horarios para verlos en Argentina

Después del parate por la fecha FIFA, las principales ligas del Viejo Continente retoman la actividad con encuentros imperdibles. Barcelona, Real Madrid, Manchester United y el duelo entre Liverpool y Manchester City se roban las miradas.

Hoy 12:23

El fútbol europeo vuelve a escena este fin de semana después de la pausa por la fecha FIFA, con una agenda cargada de grandes enfrentamientos en las principales ligas del continente. España, Inglaterra e Italia ofrecerán partidos atractivos, con varios futbolistas argentinos como protagonistas y equipos que buscan afirmarse en la pelea por los primeros puestos.

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La actividad tendrá su punto de partida fuerte este sábado, con compromisos destacados en La Liga de España y la Premier League, mientras que el domingo ofrecerá un choque con presencia argentina en Italia y uno de los encuentros más esperados del calendario inglés.

Barcelona quiere seguir con su marcha perfecta

Uno de los encuentros más atractivos del sábado será el que protagonizarán Barcelona y Getafe, desde las 13.30 (hora argentina), por una nueva jornada de La Liga.

El conjunto catalán llega como líder absoluto del campeonato después de ganar los siete partidos que disputó en el inicio de la temporada. Con puntaje ideal, buscará extender su racha frente al equipo dirigido por José Bordalás y mantener la ventaja sobre sus perseguidores.

A la misma hora, en Inglaterra, Manchester United recibirá al Tottenham en un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan recuperarse de un comienzo de temporada complicado.

Los Diablos Rojos, que cuentan con Lisandro Martínez, apenas sumaron cinco de los quince puntos posibles, mientras que los Spurs, con Marcos Senesi, se encuentran en el último puesto de la tabla y todavía no consiguieron ganar.

Real Madrid busca recuperarse ante Villarreal

Otro de los grandes atractivos de la jornada será el compromiso entre Real Madrid y Villarreal, que se enfrentarán en la capital española.

El Merengue llega golpeado después de perder el clásico frente al Atlético de Madrid y necesita reencontrarse con la victoria para no perderle pisada al Barcelona.

Del otro lado estará el Submarino Amarillo, que cuenta con el defensor argentino Juan Foyth y buscará conseguir un resultado importante frente a uno de los principales candidatos al título.

Un domingo con presencia argentina en Italia

La jornada del domingo comenzará temprano con un duelo destacado de la Serie A de Italia. Desde las 7.30 de Argentina, Como enfrentará a Roma, en un partido que tendrá especial atractivo por la presencia de futbolistas argentinos.

El conjunto de Como cuenta con Nicolás Paz y Máximo Perrone, mientras que la Roma tiene entre sus figuras a Paulo Dybala y Matías Soulé.

El equipo de la capital italiana llega como líder del campeonato y buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación ante un rival que intentará hacerse fuerte y sumar puntos importantes.

Liverpool y Manchester City, el plato fuerte del domingo

El encuentro más esperado del cierre del fin de semana será el choque entre Liverpool y Manchester City, que se enfrentarán el domingo desde las 12.30 (hora argentina) por la Premier League.

Dos de los clubes más poderosos de Inglaterra protagonizarán una nueva edición de una rivalidad que marcó buena parte de las últimas temporadas del fútbol europeo.

El partido contará además con presencia argentina, ya que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández buscarán ser protagonistas de un enfrentamiento que puede tener incidencia en la pelea por los primeros puestos.

Con nuevos entrenadores y planteles renovados, ambos equipos intentarán conseguir una victoria de peso en uno de los grandes clásicos modernos de la Premier League.

Los partidos destacados del fútbol europeo este fin de semana

Sábado 10 de octubre

13.30: Barcelona vs. Getafe (La Liga).

13.30: Manchester United vs. Tottenham (Premier League).

Real Madrid vs. Villarreal (La Liga, horario a confirmar).

Domingo 11 de octubre

7.30: Como vs. Roma (Serie A).

12.30: Liverpool vs. Manchester City (Premier League).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

De esta manera, el fútbol europeo regresa con una agenda repleta de figuras, clásicos y partidos decisivos, en un fin de semana que promete emociones después del receso por los compromisos internacionales de selecciones.