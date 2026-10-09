Confuso episodio en pleno Centro: un adolescente denunció que intentaron subirlo por la fuerza a un auto

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en calle Jujuy. Dos transeúntes auxiliaron al menor de 13 años y dieron aviso a la Policía. Más tarde, un automovilista de 43 años fue demorado.

Hoy 12:09

Un confuso episodio registrado durante la madrugada de este viernes movilizó a efectivos policiales en la ciudad Capital, luego de que un adolescente de 13 años manifestara que un hombre habría intentado obligarlo a subir a un automóvil.

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De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de la 1.15, cuando el menor caminaba por calle Jujuy. Según su relato, en un momento determinado un sujeto habría intentado hacerlo subir por la fuerza a un Volkswagen Voyage blanco.

En esas circunstancias, dos transeúntes que se encontraban en el sector intervinieron para auxiliar al adolescente. Posteriormente, lo trasladaron hasta el puesto de control vial ubicado en la zona del expeaje de la autopista Juan Domingo Perón, donde se dio aviso a la Policía.

A partir de los datos aportados, personal policial inició un recorrido para intentar localizar el vehículo señalado.

Demoraron a un automovilista

Durante el operativo, los efectivos interceptaron un Volkswagen Voyage sobre la Ruta 51, frente al Mercado Frutihortícola.

Según el informe, los testigos habrían reconocido al conductor, un hombre de 43 años, como la persona señalada en el episodio. Ante esta situación, fue demorado y quedó a disposición de las autoridades.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre qué habría motivado el hecho ni si existía algún vínculo previo entre el adolescente y el hombre demorado, por lo que las circunstancias continúan bajo investigación.

En el caso tomó intervención el fiscal Nicolás Santillán, quien dispuso que se recibieran las entrevistas correspondientes y que las actuaciones fueran remitidas a la Comisaría Comunitaria N° 1, para continuar con las medidas judiciales.

Posteriormente, el hermano del adolescente, de 21 años, se presentó y quedó a cargo del menor.

La investigación continuará para establecer con precisión cómo se produjo el episodio y determinar las eventuales responsabilidades.