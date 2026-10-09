Barracas Central busca afianzarse en los playoffs ante un Huracán que llega en alza

El Guapo buscará hacerse fuerte como local y mantenerse entre los ocho mejores de su zona, mientras que el Globo intentará extender su invicto y acercarse a la cima. Jugarán este sábado desde las 15.45.

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Barracas Central y Huracán se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificarse a los playoffs y buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

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El Guapo atraviesa un buen momento después de conseguir una valiosa victoria por 3-2 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. En aquel encuentro, el conjunto dirigido por Damián Ayude logró quedarse con los tres puntos gracias a un gol de Nicolás Orsini en la última jugada del partido.

Con ese resultado, Barracas Central se ubica en el octavo puesto de la Zona B, ocupando el último lugar de clasificación a los octavos de final. Por eso, buscará aprovechar la localía para conseguir otra victoria que le permita afianzarse entre los mejores equipos del grupo.

Por su parte, Huracán llega en un presente favorable y acumula seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con un saldo de tres victorias y tres empates.

El equipo dirigido por Diego Martínez viene de superar por 1-0 a Aldosivi y se encuentra en la cuarta posición de la Zona B con 19 unidades, apenas dos puntos por debajo de Argentinos Juniors, actual líder del grupo.

De esta manera, el Globo intentará prolongar su buen momento y acercarse a la cima de la tabla, además de dar otro paso importante hacia su clasificación a los playoffs del campeonato.

Las posibles formaciones de Barracas Central y Huracán

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Barracas Central vs. Huracán: hora, TV y árbitros

El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium.

El árbitro principal será Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

Con ambos equipos involucrados en la pelea por los puestos de clasificación, el partido promete ser importante para las aspiraciones de Barracas Central y Huracán en el tramo decisivo del Torneo Clausura.